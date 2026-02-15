Danilo Medina exige expliquen sobrecosto presa Monte Grande

Danilo Medina

BARAHONA.- El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, reclamó este domingo que le sea explicado al país por qué se ha incrementado el costo de la presa de Monte Grande.

Denunció que, la obra en la región Sur, fue presupuestada en 249 millones de dólares y terminaría superando los 800 millones, sin haber sido concluida.

Consideró inaceptable que una obra pública de alto impacto para el abastecimiento de agua, el desarrollo agrícola y el control de inundaciones en la región Sur haya experimentado un aumento tan elevado sin una explicación clara y convincente para el pueblo dominicano.

“Cuando le sumemos lo que se van a gastar en los canales para sacar el agua, se va a ir por encima de los 800 millones de dólares. Eso merece una explicación para el país”, expresó al conversar con periodistas al concluir una asamblea de dirigentes del PLD en Barahona.

Advirtió que la ciudadanía necesita transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos, especialmente cuando se trata de proyectos prioritarios para el desarrollo nacional.

“El país necesita que le expliquen cómo es que una obra que está cuantificada a sus inicios en 249 millones de dólares, termine siendo prácticamente tres veces su valor y no se ha terminado todavía”, enfatizó.ñ Medina, quien fue presidente de la República, en dos periodos consecutivos (2012-2016 y 2016-2020).

LA ASAMBLEA

La asamblea fue celebrada en el polideportivo de la Villa Olímpica.

En la línea principal estuvieron Johnny Pujols, secretario general; los vice presidentes Temístocles Montás y Zoraima Cuello, el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal; exsecretario general del PLD Lidio Cadet, Ramón de la Rosa, enlace comité en la región Enriquillo y Giovanni Romero, enlace provincial en Barahona

También Rafael Ferreras (Pepe), presidente del Comité Provincial; José Alcántara (Santo Sila), Presidente Municipal, Rudy Méndez (Ñiñín), exdiputada; Víctor Terrero (Vitico), miembro del Comité Central; Rafael Méndez (Fefelo), miembro del Comité Central; Andrés Ruiz, miembro del Comité Central así como América Pérez, miembro del Comité Central y coordinadora regional de la corriente Magisterial Eugenio María de Hostos y Daifel Medina, alcalde del municipio Ciénaga, Carlos García Vicepresidente provincial y Hendri Rivas, del Comité Central.

En representación del Comité Político participaron Simón Lizardo, Radhamés Camacho, Mayobanex Escoto, Robert De la Cruz, Danilo Díaz, Luis Alberto Tejeda, Alejandro Montás, Water Musal, Sonia Mateo, Andrés Navarro, Karen Ricardo, Alexis Lantigua y Mirian Cabral y Héctor Olivo .

