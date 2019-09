Dago Peña se marca el reto de subir a ACB tras Mundial «inolvidable»

Su retor interviene después de haber disputado con su país un Mundial «inolvidable» en China donde protagonizaron una de las grandes sorpresas ante Alemania, comentó en su presentación con el equipo gallego.

«El Mundial ha sido una experiencia inolvidable, difícil de describir. Lo que uno anhela es jugar un Mundial o unos juegos Olímpicos y Dominicana, un país tana pequeño, llegando a dar un nivel tan alto y hacer historia, ganando a Alemania, fue algo histórico, inolvidable», aseguró.

El jugador del Breogán reconoció que la presencia de Tito Díaz en el equipo gallego fue clave para aceptar la oferta.

«La primera experiencia en España fue con Tito (era su entrenador en el Básquet Coruña) y cuando mi agente me dijo que estaba al mando (ahora es el director general), me sentí con ánimo de venir. Es un club histórico, ha jugado en ACB, es enemigo a muerte de Coruña, he estado aquí como visitante y es un club profesional, con historia, así que la decisión fue fácil», dijo.

Con el conjunto lucense, recién descendido a LEB Oro, tiene un objetivo claro en la mente: «Llegar a ACB y mantenernos es un reto que me quiero tomar como personal».

El jugador, de 1,98 metros de altura y 31 años, se formó en la Universidad Marshall (EEUU), pasó por las ligas de Uruguay, República Dominicana, Colombia, Argentina o Venezuela y el Básquet Coruña le abrió las puertas de Europa.

En el equipo coruñés estuvo temporada y media, ya que en la segunda, a finales de enero de 2017, hizo efectiva la cláusula de rescisión anticipada de su contrato para incorporarse al filial del Barcelona.

El Breogán también ha presentado al internacional rumano Alexandrau Olah, un pívot de 2,13 metros que se formó en Estados Unidos y procede de la liga belga.

«Este es un equipo grande, una institución muy profesional, con una gran afición detrás y es son las razones que me han traído aquí», dijo el central del equipo lucense.

