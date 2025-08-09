Curso escolar 2025-26 iniciará el primero de octubre en Haití

Puerto Príncipe, 9 ago.- El Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional de Haití informó hoy que el inicio del curso escolar para el año lectivo 2025-2026 está fijado para el 1 de octubre de 2025.

Según la cartera, el año académico tiene 186 días lectivos y 11 libres. El número de días de clase asciende a 844 horas para preescolar, 930 para educación básica y mil 116 para la secundaria.

El ministerio a largo plazo trabajará en proyectos relacionados con la reforma curricular, el desarrollo acelerado de la educación tecnológica, la consolidación de cuatro nuevas asignaturas básicas, la acreditación de escuelas privadas, el censo escolar, la rehabilitación y construcción de escuelas, entre otras tareas.

En días recientes, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lamentó que mil 600 escuelas sigan cerradas en Haití. A mediados de julio esto representaba un aumento de más de dos tercios desde principios de año.

El organismo internacional alertó que sin acceso a la educación, los niños son más vulnerables a la explotación y el reclutamiento por grupos armados.

Para contrarrestar los efectos sociales, la Unicef brindó oportunidades de aprendizaje a más de 16 mil menores.

Esta iniciativa incluyó infantes que viven como desplazados, a lo que se les prepararon espacios de aprendizaje temporales.

La Unicef también brindó apoyo psicosocial y de salud mental a más de 100 mil niños en las escuelas.

Haití es el país menos financiado entre los llamamientos coordinados por la Organización de Naciones Unidas a nivel mundial.

Tras transcurrir más de la mitad del año, solo fue recibido nueve por ciento de los 908 millones de dólares para la respuesta necesaria en la llamada Perla de las Antillas.

of-am