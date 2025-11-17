CUBA: Dos muertos derrumbe un edificio en La Habana Vieja

LA HABANA.- El desplome de un edificio en la calle Compostela, en pleno corazón de La Habana Vieja, dejó como saldo la muerte de una madre y su hijo, evidenciando el grave deterioro de la infraestructura en la capital cubana.

El derrumbe, ocurrido en la madrugada del domingo, volvió a poner de relieve cómo la emblemática zona histórica se cae a pedazos, entre la precariedad habitacional y la falta de mantenimiento que afectan a miles de familias.

Las víctimas fueron identificadas como Sara Paula Díaz, de 64 años de edad y Carlos Fidel Sánchez Díaz, de 38 años, madre e hijo respectivamente.

Según reportó el vocero del régimen Lázaro Manuel Alonso, el siniestro ocurrió en la calle Compostela No. 568, entre Muralla y Sol, en el municipio capitalino Habana Vieja.

Al lugar llegaron fuerzas conjuntas de rescate y salvamento, la Policía Nacional Revolucionaria y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), sin embargo, fue demasiado tarde.

Otro informe del medio CubaNet indicó que dicho edificio estaba en pésimas condiciones y que quedaron afectadas varias familias.

En los últimos años se han reportado varios derrumbes en el país, sobre todo en la capital, con saldos de heridos y, en casos más extremos, fallecidos.

En 2024, un derrumbe en la calle Monte, entre Ángeles y Águila, en la Habana Vieja, dejó, al menos, una joven lesionada, reportó el periodista Yosmany Mayeta.

Las personas que estaban cerca del lugar tuvieron que ser socorridas por los bomberos.

La joven herida fue llevada a una instalación hospitalaria en un carro policial, tras no presentarse ninguna ambulancia en el sitio del derrumbe, añadió el reporte.

Fuente: @ADNCuba

of-am