CUBA: Denuncian 49 personas han sido detenidas por política

LA HABANA.- El Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas dictaminó recientemente que 49 presos del 11J fueron detenidos arbitrariamente por motivos políticos e ideológicos y sin debido proceso ni defensa, además de sufrir otros crímenes considerados de lesa humanidad.

De acuerdo con Prisoners Defenders, que presentó y defendió estos casos ante el organismo internacional, Cuba ya es el país del mundo con más condenas por detención arbitraria dictaminadas por dicho Grupo de Trabajo desde 2019.

Según PD, este Grupo ha documentado 93 casos de este tipo en seis años. Lo sigue Egipto, con 73 casos de detención arbitraria.

Además, el régimen cubano ha sido condenado en tres Opiniones de tipo masivso, es decir, más de 10 víctimas-.

Cuba, Turquía y Nicaragua son los tres países en el mundo con más condenas masivas de este tipo.

En sus diferentes resoluciones a lo largo de estos años, la ONU confirmó que en la isla ocurren detenciones arbitrarias, juicios y condenas nulos de pleno derecho, desapariciones forzadas, torturas y aislamiento, actos inhumanos contra los presos políticos, y persecución política y religiosa.

Javier Larrondo, presidente de la organización, declaró que esta condena se ha dado «gracias a la denuncia y documentación remitida al Grupo de Trabajo por Prisoners Defenders, la cual fue considerada íntegramente para fundamentar sus conclusiones (…) Los hechos denunciados por el organismo incluyen seis de los 11 crímenes de lesa humanidad contemplados por el Estatuto de Roma».

Por su parte, la ONU ha exigido la liberación inmediata de estos presos políticos, su exoneración y reparaciones por parte del Estado por los daños causados.

Igualmente advierte que en Cuba existe un patrón sistemático de represión que podría constituir crímenes de lesa humanidad.

Fuente: @ADNCuba

of-am