¿Cuál tercera fuerza?

No hay un tercera vía en el Partido de la Liberación Dominicana, o en el Partido Revolucionario Moderno.. Danilo o Leonel es el único camino en el PLD. Hipólito o Abinader en el PRM. En caso de que los dos líderes morados o del PRM decidan no ir a las elecciones y llegar a un acuerdo, surgiría el candidato aceptado por los dos. No hay tercera fuerza.

Las encuestas engañan. Levantan egos y hacen pensar que se pisa terreno de magia social que llega preñado de ilusiones, por lo que se puede actuar con torpezas y equivocar el camino.

Aparte de Danilo o Leonel, nadie puede ser candidato presidencial peledeistas actuando en forma independiente. Si quiere jugar a las alternativas de la historia, y que haya un tranque, tiene que mantener un perfil bajo, para ver si lo apoya la nueva modalidad de líderes-caudillos.

Los partidos son atrapados por sus espejismos, y las figuras emergentes por los toques de sirena de puertos lejanos, que son taponados por la niebla eterna, y se convierten en un camino lleno de escollos, donde la única realidad es perderlo todo por un paso desacertado.

Puede que no haya cabida para una tercera fuerza, pero si puede ser el momento de que una mujer gane la presidencia. Tradicionalmente lo que ha restado fuerzas a las mujeres, es que van detrás de cuotas y ser secundarias de los hombres. Trabajan muy poco en sus proyectos políticos, porque siempre las cuotas electorales les favorecen.

Si hay una mujer batalladora, que presente las mismas condiciones de los hombres, que sepa lidiar con las fuerzas políticas, y que deje el pañuelo de la delicadeza y la sonrisa fatua, entonces el género no tiene importancia.

Hoy hay mujeres en las Fuerzas Armadas, en la Policía, en los Bomberos, en las principales empresas del país, en la política, por lo que también tiene cabida una mujer candidato presidencial. Lo primero es que se debe poner las botas, porque no es una contienda para zurcir zapaticos de hilo.

En la vida partidaria nada se regala. Todo se tiene que ganar a pulso. Hay que tener equipo político y sobre todo, la percepción de como se forma la coyuntura. No hay tercera fuerza. Ni nadie está por encima de Leonel y Danilo, Hipólito o Abinader. La soga se va fragmentando, y el PLD está a punto de explosionar.

Las elecciones son un derroche de dinero. Es la zafra de los buscadores de prebendas. Es el culto de la actividad política donde se llega para ser rico o vivir bien. Pero el pueblo es sabio y sabe quién merece su voto. Desde hoy, siga los pasos de su candidato preferido, para determinar el año venidero si vale la pena votar por él. Ese día usted es la mujer o el hombre más importante del país. ¡Ay!, se me acabo la tinta.