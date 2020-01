Crónica de un fallo anunciado

EL AUTOR es sociólogo y escritor. Reside en Santo Domingo.

La estrategia del poder es muy clara:

1.- Dejar que las elecciones municipales transcurran sin ningún fraude de importancia porque a Danilo no le interesa ahora esa instancia de poder. El fraude se limitará al uso y abuso de los recursos del Estado para favorecer las sindicaturas peledeistas y, debido a debilidades y circunstancias afectando al PRM y la LFP, el desempeño del PLD será bueno y útil para establecer credenciales. La credibilidad del voto automatizado y de la JCE es esencial en este proceso porque será necesaria en mayo cuando si habrá fraude.

2.- En las elecciones de mayo Danilo Medina necesita, de vida o muerte, que sea Gonzalo Castillo y no Leonel Fernández quien quede en segundo lugar. El fraude para llegar a ese resultado necesita satisfacer previamente varios requisitos de credibilidad y legitimidad y eso es exactamente lo que están haciendo.

3.- Si las elecciones municipales en febrero fueron básicamente “limpias” ¿por qué habrían de ser fraudulentas las de mayo, si fueron las mismas máquinas, la misma gente, los mismos actores?

4.- El fraude programado contra LFP en mayo cuenta con que solamente Leonel, como perjudicado, lo va a denunciar y enfrentar y, por tanto, será aislado porque los demás actores no van a respaldarlo creyendo que no tienen nada que ganar haciéndolo. El PRM que está arriba y se cree ganador no va a respaldar a un posible competidor y el país, aunque simpatizara con Leonel, se transaría pensando que el PLD y Gonzalo serán derrotados en la segunda vuelta. Eso es exactamente lo que quiere Danilo Medina.

5.- Aunque la gente sepa que hubo fraude, como dicho fraude no produjo un resultado definitivo sino una segunda vuelta, creerán que rematar al PLD será logrado en esa segunda vuelta no sabiendo que ese resultado es solamente posible y de ninguna manera seguro. Los peledeistas, he dicho antes, jamás van a votar por el PRM pero si lo harían por LFP. Por tanto, en una segunda vuelta con LFP, el danilismo con Gonzalo apoyaría al PRM aunque el otro PLD seguiría con Leonel. El PRM cree que ese es un riesgo mayor porque subestiman la capacidad de fraude de Danilo a pesar de las evidencias.

6.- Danilo sabe que, por sus características, inexperiencia y carácter, que Abinader y el PRM son mas vulnerables a sus maquinaciones. Por tanto, él escoge al adversario que quiere enfrentar en segunda vuelta porque sabe bien que el país ni política ni emocionalmente está preparado para ver a Gonzalo Castillo “ganar” a menos que esa visión de pesadilla le sea inoculada por vía indovenosa y algún opioide.

7.- ¿Quien gritará fraude en mayo 2020? Leonel Fernández con fama de mal perdedor y que ya está solo porque los otros no se sienten afectados por el fraude localizado y focalizado contra Leonel. ¿quién gritaría fraude en julio 2020? Abinader que no estará solo porque LFP, aunque no quisiera, lo acompañará pero ya será muy tarde.

8.- ¿Por que sucederán estas cosas? Porque el PRM no ve a LFP como un aliado coyuntural y esencial contra el fraude sino como un competidor por la presidencia y otros cargos y entienden que, estando arriba y creyéndose ganados, no tienen porque favorecerlo.

9.- ¿Cómo sabemos que este esquema está en pie? Porque Hipólito Mejía, quien es jefe del danilismo dentro del PRM quien ya se ha prestado a una larga lista de declaraciones y actuaciones a favor de Danilo Medina y contra el candidato de su propio partido ya negoció la sindicatura del DN para su hija y no tiene ningún interés en ver a Abinader con la presidencia de la república que cree merecer pero que él por su propia estupidez y deslealtad perdió.

10.- Una extraordinaria polarización de la sociedad dominicana contra el PLD que se asoma, la continua intervención de los Estados Unidos según se ha visto, la comprensión de este escenario por parte de los demás actores políticos como ha sucedido en otras ocasiones, las implicaciones y denuncias respecto al narco e inclusive, la casualidad (atentado a David Ortiz, Irán etc.) como categoría histórica pueden modificar este escenario y no necesariamente para mejor puesto que puede ser para peor.

JPM

