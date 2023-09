Crónica de la muerte anunciada del pueblo argentino

1 – El pasado 13 de agosto una parte del pueblo argentino en una crisis de locura y de ignorancia, ha votado para presidente, por un trastornado que está de que lo amaren, llamado Javier Milei, alias el Peluca. Cualquier especialista de la conducta humana (dígase psicólogo o psiquiatra), por las gesticulaciones y forma de hablar atropellada de este pibe, puede ver claramente en él a un narcisista (a alguien que no está bien de la cabeza), y por ende no apto para gobernar a un país, mucho menos a uno tan grande y con tantos problemas como los que tiene la hermana república de Argentina; pero también, un economista con los pies en la tierra, dirá lo mismo de este aspirante a presidente. Confieso que hubo un momento en que el rostro de este “atronao`, quien misteriosamente es pelucón”, de repente en la televisión se me pareció a la de un felino…, a un leopardo al momento del ataque.

2 – ¿Por qué muchos pueblos están dando estos tumbos? En elecciones anteriores, en semejante dislate incurrieron los brasileños al elegir de presidente a Jair Bolsonaro, y los europeos al meterse en una guerra en Ucrania que está llevando a colapsar sus economías. Javier Milei (alias Milei peluca), es un confeso neoliberal, un modelo económico harto probado que ha llevado a la ruina a los países que lo han adoptado. Para mí, este pelucón trata los temas económicos como un bochinche, no como una ciencia.

3 – Las razones erráticas de los argentinos al decantarse por Milei son muchas, pero la principal es la ignorancia de sus pueblos, y el no tomarse la molestia de pensar por si mismos, sino de permitir que otros piensen por ellos, en lo que va, creer como cierto, todo lo que le dicen los periodistas y comunicadores chatarras al servicio de las macabras oligarquías nacionales y de las que narigonean a los imperios.

4 – Javier Milei (alias peluca), encarna un proyecto de la oligarquía argentina, tal como lo fueron en su momento Carlos Andrés Pérez y Juan Guaidó en Venezuela, Carlos Menem y Mauricio Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Augusto Pinochet y Sebastián Piñeira en Chile, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, Cesar Augusto Gaviria Trujillo, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque en Colombia, Porfirio Lobo en Honduras, Jeanine Áñez en Bolivia, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Dina Ercilia Boluarte en Perú, Lenin Moreno y Guillermo Lasso en Ecuador, Santiago Peña en Paraguay, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei en Guatemala, y en México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Todos estos ex gobernantes aplicaron el “modelo económico neoliberal” con el que hundieron a sus países. Y si nos vamos a Europa, basta con recordar el fracaso de la primera ministra Margaret Thatcher y en Grecia la catástrofe de los gobiernos de Giorgio Papandreau y de Alexis Tsipras por causa de haber aplicado el neoliberalismo.

5 – Podría seguir narrando sobre decenas de casos, donde el neoliberalismo ha sido un fiasco total, como en España y Portugal, pero muy especialmente en el África negra donde el neoliberalismo ha implementado un saqueo indecente de los recursos naturales de esos países. Por ejemplo, Francia no tiene minas de oro, pero tiene la cuarta reserva mundial de este metal precioso, del que se abastecen de Nigeria. Francia tampoco no tiene plutonio ni uranio para sus plantas nucleares, pero se nutre de Níger por pago de migajas. En nuestra República Dominicana bien sabemos lo que es el neoliberalismo con sus privatizaciones; con solo traer a colación el contrato 97 a 3 a favor de la Barrick Gold, tenemos suficiente material para reflexionar sobre qué trata el neoliberalismo y sus agentes lacayos, como lo es el corrupto Leonel Fernández, el artífice de aquel infame contrato.

6 – En su campaña proselitista, el pelucón Milei trata de manipular a los votantes diciendo que él aboga por más libertad individual, porque (según él), solo en la autogestión, el individuo puede encontrar la felicidad personal. Para buscar esta felicidad, este alocao’ plantea reducir el Estado a su mínima expresión, argumentando que el Estado no es la solución sino el problema. Milei dice que el Estado es malo, que este no da salud, ni educación ni seguridad. También este pibe plantea eliminar el Banco Central. Milei, para colmo subraya, que el Estado solo sirve para proteger los privilegios de una clase que se lo roba todo.

7 – Decía Einstein, que la estupidez humana es infinita: yo le agregaría, que la maldad humana es más infinita que la estupidez. Milei es un trastornado sumamente inteligente, astuto y rayano en lo perverso. Su afirmación: “el Estado solo sirve para proteger los privilegios de una clase que se lo roba todo”, es una gran verdad, con la que él paradójicamente, quiere encubrir otra gran verdad, puesto que la clase que él representa y que está defendiendo, es en realidad quien se lo roba todo en contubernio con los políticos que llegan a presidentes, congresistas y ministros.

8 – Hemos visto fehacientemente, que en el capitalismo (principalmente el que se aplica en el Tercer Mundo), opera con una disminución del Estado. Se puede demostrar fácilmente, que en este modelo neoliberal, el Estado está controlado por los grandes empresarios del país de que se trate, y por las grandes corporaciones extranjeras, en consecuencia, en estos países gobernados por esos poderes facticos, la cosa viene a ser, que ellos son el verdadero poder detrás del Estado. En esta situación se da el hecho de que esos empresarios y corporaciones, se hacen de riquezas inmensas mafiando y robándole al propio Estado.

9 – Con el modelo capitalista neoliberal, es poco lo que los gobiernos pueden hacer por el pueblo, porque los empresarios se oponen. En cambio, a ellos hay que otorgarles exenciones fiscales y arancelarias, dizque como incentivo industrial. Además, hay que darle subsidios para combustibles, energía eléctrica y préstamos bancarios, donde en la mayoría de las veces el Estado es el garante de esos préstamos. Además, el mismo presidente llega al poder y los senadores y diputados al Congreso Nacional con el apoyo económico de los mencionados empresarios y corporaciones. Hasta el Procurador General de la República, los ficales y jueces, la mayoría de los ministros y funcionarios y el gobernador del Banco Central, son nombrados con el aval de aquellas castas económicas, de lo contrario, que nadie sueñe con esas posiciones.

10 – Ante estos hechos, queda claro, que los discursos del Gambino Milei (perdón, del bambino Milei), son todo un engaño. Cuando él dice que en su gobierno no habrá ladrones, lanza una vil falacia, puesto que precisamente, si él llega al poder, será un neoliberal de los más brutales, y al efecto disminuirá el Estado a su mínima expresión, para entregarle el país al gobierno de quienes han hecho sus riquezas robando a manos llenas del erario.

11 – De esta situación los dominicanos tenemos muchas experiencias ya históricas. Los empresarios dominicanos derrocaron a Juan Bosch, porque ellos se opusieron a la Constitución del 1963, porque ella contenía ciertas reivindicaciones sociales para el pueblo y en especial para la clase trabajadora. Igual ha venido sucediendo en Argentina a largo de decenas de años, donde el Estado ha venido siendo controlado por los empresarios y las corporaciones extranjeras de una manera tan brutal, que cuando el pueblo ha querido un cambio, le metieron un “Plan Condor” de represión y asesinatos, que dejó más 30 mil víctimas.

12 – Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Argentina al ignorar su historia, puede repetir con el pelucón Milei los malos y terribles tiempos de Jorge Videla, Mauricio Macri y de otros neoliberales. Hitler aprovechó un mal tiempo y la ignorancia del pueblo alemán para colarse. ¡Hitler pescó en mar revuelto!

Tal como bien dijo Antonio Gramsci: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. Yo añado…tal como surgió Hitler y como ahora quiere surgir Javier Milei. No queremos que semejante tragedia pase o se repita en la hermana república de Argentina. Aún hay tiempo para evitarlo.

El grito de ¡Libertad, libertad, más libertad”, es un fraude total de este simulador llamado Javier Milei, quien de llegar a ser presidente de Argentina demostrará, que debería llamarse “Hiel Milei”, porque no tengo la menor duda, de que, si este pelucón llega al poder, será, “el libertario del libertinaje”.

El que tenga oídos, que oiga, y que actúe en consecuencia, para así corregir rumbos torcidos, antes que sea demasiado tarde.

jpm-am