Crespo advierte candidato PLD debe tener “sangre nueva, pero buena”

SANTO DOMINGO.- El precandidato Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Manuel Crespo, advirtió que la “sangre nueva” que tiene que llevar esa organización para mantenerse en el poder en las elecciones del año 2020, debe ser un candidato que tenga “sangre buena”, porque de lo contrario podría resultar catastrófico para el futuro de la República Dominicana.

“Se habló de sangre nueva, pero no solamente sangre nueva, sino que sea sangre buena. Porque si usted tiene un paciente y le pone sangre mala, usted termina de matar ese paciente”, puntualizó el miembro del Comité Central peledeista.

El presidente del proyecto Presidencia Relevo Democrático garantizó que representa la sangre nueva y buena, porque tiene la experiencia, formación, preparación y sobre todo el infinito e inagotable deseo de hacer las cosas bien para el desarrollo de todos los dominicanos.

“El mejor discurso de un político no son sus palabras, sino lo que hace. Llévense siempre de lo que hacen los políticos no de lo que le dicen y de lo que le prometen. Yo trato de no prometer, pero cuando yo asumo un compromiso en la práctica llueve, truene o venté, yo me caso con ese compromiso”, indicó.

Crespo, al encabezar un encuentro en el sector de Cristo Rey, Distrito Nacional, con decenas de simpatizantes que apoyan sus aspiraciones, dijo que cuando inició sus actividades sociales desde los nueve años de edad, siempre ha sido un hombre que cumple sus compromisos, tal y como lo han enseñado sus padres.

“Yo no he ido a un cargo público; ni hacer riquezas ni hacer negocios, y ahí es que tenemos que diferenciar las cosas. Yo no caí de paracaídas en el PLD ni entre al PLD cuando llegó al gobierno en el año 96 detrás de un cargo público o un cargo electivo. Primera vez que aspiro en los 34 años que tengo militando en las filas del partido fundado por el profesor Juna Bosch”, puntualizó.

of-am