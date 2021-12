Crece el padrón del PRM (OPINION)

Siempre escribo ofreciendo ideas y soluciones. Es mi estilo y en este 2022, quiero continuar, pero con temas puntuales.

Mire. El PRM se aboca como dicen sus estatutos a elecciones internas y eso no se podrá detener por excusa de pandemia. Debemos trabajar porque la maquinaria opositora está creciendo y no se ha parado ni un día en navidad.

Presento estrategia para crecer nuestro padrón de miembros primero, como siempre he dicho y lo saben en reuniones del partido. Creo debemos carnetizar nuestra gente con carnets sencillos. No deben ser tarjetas de débito caras y complicadas, solo chicas tarjetas cardboard con foto 2×2 del simpatizante sin ponerle cargos, porque todos somos militantes y no podemos dar cargos si no sabemos resultados de convención.

Dejemos el histrionismo y ego de “soy esto, dentro del partido”, yo soy un soldado y así me describo, sin esperar nada, ni aspiro a nada, soy otro de la base que no cobro, solo quiero crecer y ofrecer ideas, que no tienen que ser las que diga el partido. Es ofrecer opciones a dirigencia, porque no queremos militantes focas, ni sellos homógrafos de lo que digan jefes, eso no es moderno. No crítico, doy mi opinión, debatan si no comparten.

Solución: Como estrategia para engrosar el padrón de militantes, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) podría ofrecer a los nuevos afiliados una credencial que, además de distinguirlos como Peremeístas, les dará acceso a descuentos en establecimientos de servicios educativos.

Debemos tener firmados algunos convenios a nivel nacional e internacional ofreciendo servicios, por ejemplo con instituciones académicas desde diplomados y bachillerato en línea, ofreciendo regalo de libros y cursos en los locales del partido para ayudar a nuevos simpatizantes a sentirse parte del equipo, por lo que se deben construir directorios con apoyo de los comités directivos actuales para ofrecerlos a través de una plataforma y que los PRM conozcan los beneficios a los que pueden acceder a través de su credencial como militante.

La campaña de afiliación ya la socializaremos a través de las redes sociales del partido y la anunciaremos a nivel de prensa por directores de prensa en cada demarcación.

Les aseguró que esta medida tiene un gran potencial de incremento de afiliación, por lo que la credencial que obtendrán los nuevos militantes debe entregarse a partir de Enero 2022.

En Miami mostré modelo a usar con costo bajo, espero lo ponderen, no lo hacen porque idea es solo de un soldado de la base.