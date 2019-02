Crazy Design asegura su carrera como solista se solidifica

SANTO DOMINGO.- El popular interprete urbano Crazy Design aseguró que su carrera como solista es rentable y pese a que actualmente sigue la buena amistad con Carlitos Wey no pretenden volver a formar parte de dúo los Teke Teke.

´´Estoy a la disposición mil por mil, pero si el negocio no es rentable para mi lamentablemente no me veo en los Teke Teke. No puedo ser hipócrita, mi proyecto como solista funciona. Puedo hacer una gira, pero no volver al dúo´´, manifestó Design al comparecer al programa El Juidero Radio Show

Manifestó que esta enfocado solo en su carrera y su familia, el chico conflictivo ya no existe.

La entrevista fue el escenario para la promoción de la nueva canción del interprete junto a Patrizia Yanguela (la Barbie Latina) con el sencillo ´´Popi´´.

