Corona intercambia plástico por cerveza en el mundo

SANTO DOMINGO.- Aproximadamente 8 millones de toneladas de desechos plásticos ingresan a los océanos del mundo cada año. Por esto, Cerveza Corona está aceptando plástico recolectado en ciudades y costas como pago por la cerveza durante la semana del Día Mundial de los Océanos, para proteger el paraíso de la contaminación plástica marina.

Miles de lugares en todo el mundo están involucrados en la iniciativa, con puntos de reciclaje en República Dominicana, México, Brasil, Italia, España y Colombia. Corona y Parley for the Oceans, que han estado trabajando juntos desde 2017, no sólo buscan asegurarse de que el plástico recibido se reutilice, sino que también aprovechan la oportunidad para incentivar a los participantes a evitar el plástico por completo con mensajes educativos en el lugar.

En República Dominicana la iniciativa estará desde el 1 al 9 de junio en todo el territorio nacional. En la Zona Este los participantes pueden entregar sus plásticos en los bares Little John y Soles; Oli’s Room en la Zona Norte, mientras que en el Distrito Nacional estarán Super Fresh Market, Fresh Fresh Bella Vista, La Catrina, Casa 14, Cuchicheo, y Moriqueta. La acción de “Pay with Plastic” (inglés de “pagar con plástico”) inicia una campaña de verano completa de Corona y Parley dedicada a eliminar el plástico de un solo uso.

“Cuando comenzamos a trabajar con Parley, nuestra ambición era crear conciencia sobre el problema al iluminar cómo la contaminación plástica amenaza incluso los paraísos más remotos. Nuestros consumidores nos preguntaron cómo podían participar, por lo que este verano continuaremos llevando a Corona x Parley a sus playas y les ofreceremos una variedad de formas de ser parte de un movimiento global. Desde asistir a una limpieza de playas, hasta comprar el producto en sí. Todo ayuda a proteger nuestros paraísos”, comenta Evan Ellman, director de Responsabilidad Social de Corona.

Cyrill Gutsch, fundador y CEO de Parley para los océanos añade, “junto con Corona, declaramos la guerra a la botella de plástico. Los perseguimos en cientos de playas, involucrando a diez mil voluntarios. Al dedicar su campaña de verano a la causa, ahora estamos golpeando el epicentro de esta batalla épica: la mentalidad del consumidor. Ahora, todos pueden unirse a la resistencia para evitar que el plástico llegue a nuestros océanos”.

of-am