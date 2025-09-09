COREA: Kim prueba cohete para misiles con capacidad nuclear

PIONGYANG 9 Sep.- El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha supervisado una prueba de un cohete de combustible sólido usado para misiles de largo alcance con capacidad para portar cabezas nucleares, en el marco de los progresos por parte de Pyongyang en el desarrollo de sus capacidades militares ante las tensiones en la península de Corea.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA, la prueba tuvo lugar el lunes y fue la novena y última en el «proceso de desarrollo» de este cohete, para el que se ha usado «fibra de carbono», lo que indica que Pyongyang podría acometer próximamente una prueba de un nuevo misil intercontinental.

El propio Kim ha destacado los avances en este programa y ha dicho que la prueba supone «un éxito» en el marco de la «modernización de la tecnología defensiva». «Marca un cambio significativo a la hora de expandir y fortalecer a las fuerzas estratégicas nucleares de Corea del Norte», ha agregado.

La prueba tuvo lugar cerca de una semana después de que las autoridades del país asiático desvelaran su nuevo misil ‘Hwasong-20’, poco después de que Kim cruzara la frontera con China para una primera visita a Pekín en seis años, en la que se reunió con los presidente de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente.

of-am