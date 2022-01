Cooperstown: Big Papi «relajado y sin presión» a horas del anuncio

David Ortiz

NUEVAZ YORK.- Faltando horas para el anuncio de los resultados de la votación del Salón de la Fama de Cooperstown, la leyenda de los Red Sox David Ortiz despeja la mente en un balneario de República Dominicana.

«Estoy relajado, sin presión, esperando que cuenten los votos y anuncien los resultados», dijo Ortiz a ESPN Digital por la vía telefónica. «Que sea lo que Dios quiera. Yo puse los números, ya hice mi parte, pero no controlo lo que ocurrirá en ese proceso».

Ortiz dijo que planea esperar la noticia con sus familiares y allegados, incluyendo su ex compañero y compadre Pedro Martínez, uno de los tres dominicanos con placa en el Salón de la Fama. Los otros dos son el lanzador Juan Marichal y el jardinero Vladimir Guerrero padre.

«El único dolor que he tenido en todos mis grandes momentos de los últimos tiempos es la ausencia de mi madre Ángela, quien falleció en el 2002, sin verme alcanzar el éxito completo. Es lo único que empaña cada logro que consigo. El hueco dejado por mi mamá no lo he podido llenar», dijo Ortiz.

«Me siento agradecido de Dios por todo lo que me ha dado, sobre todo por mi familia y mis amigos. La gloria es de Dios y si él quiere que entre al Salón de la Fama, entraré. Si no entro, entonces es porque Dios no lo quiere y lo aceptaré», dijo Ortiz.

El martes a las 6:15 pm ET (7:15 pm de República Dominicana), se revelará cómo votó el jurado de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés) para la ceremonia del 2022. La prestigiosa firma multinacional de auditorías «Ernst & Young» es la responsable de contar y cotejar los resultados, que no se entregan a las autoridades del Salón de la Fama hasta horas antes del anuncio.

De acuerdo a la recopilación anual de Ryan Thibodeaux con los votos que son anunciados públicamente, Ortiz había sido marcado en 153 de 182 papeletas divulgadas, para un sólido 84.1% de apoyo. Los votos publicados representan más del 46% del total estimado, que ronda los 400 sufragios.

Votos hechos públicos al Salón de la Fama Al 18 de enero de 2022, se han dado a conocer 171 votos entre los electores que pueden elegir al Salón de la Fama. He aquí los 10 jugadores que encabezan la votación. JUGADOR VOTOS RECIBIDOS PORCENTAJE David Ortíz 143 83.6% Barry Bonds 132 77.2% Roger Clemens 130 76.0% Scott Rolen 118 69.0% Curt Schilling 102 59.6% Todd Helton 97 56.7% Andrew Jones 83 48.5% Billy Wagner 82 48.0% Gary Sheffield 79 46.2% Alex Rodríguez 70 40.9% >>Se necesita el 75 % de los votos para ser electo

Los legendarios peloteros estadounidenses Barry Bonds (76.9%) y Roger Clemens (75.8%), quienes aparecen en la papeleta de los escritores por décima y última vez, aunque por escaso margen, superan el 75% obligatorio para ingresar al nicho de los inmortales. Todos los otros candidatos están por debajo del 70%.

La experiencia de procesos anteriores ha enseñado que la mayoría de los escritores que no revela su intención de voto por adelantado, suele ser más exigente con los candidatos que de una u otra manera fueron vinculados al uso de sustancias para mejorar el rendimiento, incluso si nunca fueron sancionados por violar el programa antidopaje de las Ligas Mayores.

El jardinero dominicano Sammy Sosa, quien también está en la boleta por décima y última ocasión, exhibe un 24.7%, lo que básicamente garantiza que no seguirá siendo evaluado por los periodistas en el futuro.

Los dominicanos Alex Rodríguez (40%) y Manny Ramírez (24.7%); los venezolanos Omar Vizquel (11.5%) y Bobby Abreu (11%) y el jardinero curazoleño Andruw Jones (49.5%) ya garantizaron superar el 5% necesario para permanecer en la papeleta de la BBWAA.

La BBWAA ha disfrutado del privilegio exclusivo para considerar a jugadores recientemente retirados para el Salón de la Fama desde 1936, cuando se realizó la primera votación. El tamaño del jurado varía ligeramente de año en año, pero el número se ha establecido en alrededor de 400 en los últimos tiempos.

En el 2021, cuando la BBWAA no eligió a ningún nuevo integrante del Salón de la Fama por novena ocasión en la historia, votaron 401 escritores, incluyendo 14 que devolvieron sus papeletas en blanco, un récord de todos los tiempos.

Solamente hubo un precedente en el cual el gremio de los periodistas no escogió a ningún candidato en años consecutivos: en 1945 y 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. La BBWAA no tuvo una boleta en 1940, 1941, 1943, 1944, 1957, 1959, 1961, 1963 y 1965.

of-am