Convención Nacional Republicana: Donald Trump dio un discurso para la historia

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

El Partido Republicano celebró su Convención Nacional durante los días del 15 al 18 de julio del 2024 rompiendo récords con la cobertura de mayor audiencia en una convención desde 1992 y concluyó con un discurso memorable el expresidente Donald Trump aceptando la nominación presidencial de los Estados Unidos de América para el periodo 2025-2029. Donald Trump hizo un esbozo del intento de asesinato en un mitin en Pensilvania y realizó una exposición de los lineamientos fundamentales de políticas públicas a implementar en su próximo mandato.

La convención del partido republicano transcurrió en intensos días de debates, desde los más connotados dirigentes del partido, los senadores, ex candidatos, gobernadores, delegados, sindicalistas, familiares y deportistas que le juraron su apoyo para que se convierta en el 47 presidente de los Estados Unidos y pueda rescatar al país de la violencia, la inflación y el alto costo de la vida e impedir que inmigrantes ilegales sigan entrando sin ningún control al territorio estadounidense.

¿Quién es Donal John Trump? Es un empresario, político y personalidad televisiva conservador estadounidense, de Queens New York, miembro del Partido Republicano, ejerció como el 45 presidente de Estados Unidos enero 2017-2021. Es un gran inversionista en la construcción de grandes complejos hoteleros; es propietario de numerosas torres de oficinas, casinos y campos de golf; en la actualidad posee una fortuna de más de US$2,600 millones de dólares. En el 2016 la revista Forbes lo nombró como el 324 persona más rica del mundo, aunque en el 2024 lo puso por debajo del número 400 más rico del mundo.

El lema de “hacer América cada vez más grande” fue repetido a coro hasta el cansancio; los elogios de Eric Trump hijo, la aceptación de Nicki Haley y el de Los senadores Marcos Rubio, Santis y la ovación de la multitud coronaron el apoyo a Donald Trump, considerándolo de antemano un seguro ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos el 5 de noviembre del 2024. De esta manera el partido pone sello de unidad y la clara determinación de ganar las elecciones.

Muchos hablaron de que un milagro le salvó la vida a Donald Trump, pues una bala disparada desde un techo de una fábrica a150 yardas por un joven de 20 años, por fracciones de segundo, en un micro movimiento que hizo Trump, tan solo a un cuarto de pulgadas le rosó la bala, la oreja y milagrosamente salvo la vida. Cabe señalar que hubieron heridos y un bombero fue muerto por un disparo. Se habló del gesto de gallardía y bravura de Donald Trump, cuando en plena acción una vez herido, levantó su brazo vociferando: !!lucha, lucha, lucha!!

El discurso de Donald Trump es uno de Los más prometedores, pues durante el discurso de una hora y 32 minutos se comprometió por hacer América grande otra vez y a seguida expuso algunas de sus políticas a ejecutar, citamos: Terminar de construir el muro con México y evitar la entrada de ilegales; bajar los niveles de inflación y el alto costo de la vida; bajar los impuestos; bajar la tasa de interés bancaria y crear nuevos empleos de calidad; regular la entrada de productos desde China, incentivar la producción y que los estadounidenses compren sus propios productos.

La mejor parte del discurso fue cuando dijo:” la discordia y la división en nuestra sociedad deben sanar. Como estadounidense, estamos unidos por un solo destino. Triunfamos juntos o fracasamos juntos. Estoy compitiendo para ser presidente de todo Estados Unidos, no solo de una mitad del país, porque no hay victoria en ganar solo para una mitad. Continuó, a ti ciudadano, no importa si eres joven o viejo, hombre o mujer, demócrata o republicano o independiente, negro o blanco, asiático o hispano, te extiendo una mano de lealtad y amistad.

El discurso tuvo momentos claves. !!lucha, lucha, lucha!, fue el cántico encabezado por su hijo Eric, se refería a las palabras que su padre pronunció al momento de ser herido. Dijo Trump:” estoy ante ustedes en este escenario solo por la gracias de Dios todopoderoso”. “Había sangre corriendo por todas partes y, sin embargo, en cierto modo me sentía muy seguro porque tenía a Dios de mi lado”. Muchos partidarios dijeron: “su salvación fue un milagro”.

Parece como si hubieran bajado Ángeles desde el cielo a traer las buenas nuevas y han bendecido a Donald Trump por salvarle la vida y este convertido en mesías podría estar destinado a alcanzar de nuevo la presidencia de los Estados Unidos para evitar que el mundo caiga en manos de guerreros y llevar este hombre de paz para evitar al mundo tanto dolor por la posibilidad de que si Joe Biden sigue en el poder, pudiese desencadenar la tercera guerra mundial, situación esa que traería en vez de bien un gran mal.

El camino está listo para que Donald Trump gane la presidencia de los Estados Unidos de América.

of-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.