Contraloría propone una alianza con Escuela de Control Interno

Funcionarios de la Contraloría y la ENCI

SANTO DOMINGO. – La Contraloría General de la República (CGR) propuso una alianza interinstitucional con la Escuela Nacional de Control Interno (ENCI) para la ampliación de su alcance en diversas áreas.

El contralor general, Félix Antonio Santana García, destacó la importancia del fortalecimiento de las capacidades técnicas de los servidores públicos para que ofrezcan un servicio más efectivo.

Explicó que esta cooperación permitiría a la ENCI, entre otros beneficios, la mejora de la oferta formativa y la entrega de programas en áreas como la inteligencia contra la corrupción, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales.

“Contamos con los mejores técnicos en la CGR y sumaremos profesionales del exterior para garantizar formación de primer nivel”, subrayó.

EL CONOCIMIENTO ES CLAVE PARA PREVENIR IRREGULARIDADES

El contralor insistió en que el conocimiento y la formación son pilares para la prevención de irregularidades y la robustez de la transparencia en la administración pública.

De su lado, el director de la ENCI, Luis Darío Terrero, agradeció a Santana García por su visión de convertir la escuela en un centro de capacitación especializado de alto nivel en materia de control interno.

Terrero explicó que ese plantel recibió una cifra alta de solicitudes para capacitación de funcionarios de áreas administrativas y financieras de múltiples instituciones.

“El compromiso de la ENCI es dejar un legado de servicio a todo el pueblo dominicano, manteniendo actualizados nuestros programas y adaptándolos a las necesidades reales del sector público”, señaló el director.

agl/of-am