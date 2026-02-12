Consejo de Desarrollo pide a Abinader priorizar Aeródromo

Consejo Regional de Desarrollo.

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, República Dominicana. – El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) solicitó al presidente dominicano, Luis Abinader, priorizar la construcción del Aeródromo Múltiple del Nordeste, con el propósito de impulsar el desarrollo de la región.

Explicó que esta obra busca relanzar las estructuras y fuerzas productivas de las provincias Duarte, Hermanas Mirabal y Juan Sánchez Ramírez, y de localidades Ranchito, Jima Abajo y Controba, en La Vega.

El CRD sostiene que la terminal aérea propuesta es fundamental para fortalecer el rumbo socioeconómico del país y sentar las bases del desarrollo territorial proyectado hacia el año 2030.

Asimismo, señaló que se trata de una infraestructura prioritaria para promover, sin más demora, una revolución agroindustrial, agroempresarial, tecnológica e industrial, además de dinamizar los cambios que requieren las zonas rurales y sus habitantes.

INSTALACIÓN DE HELIPUERTOS

De igual manera, consideró vital que, junto con el levantamiento del Aeródromo Múltiple, se impulse la instalación de helipuertos en todos los municipios de las provincias mencionadas.

El Consejo resaltó que resulta inexplicable que una ciudad como San Francisco de Macorís, considerada la tercera capital del país, no cuente con un helipuerto para atender situaciones de emergencia.

Añadió que la construcción de la terminal aérea es urgente tanto para las fuerzas productivas de las provincias beneficiadas como para garantizar una mejor comunicación con las demás regiones del país.

Indicó además que esta infraestructura sería clave para el funcionamiento de instituciones públicas, hospitalarias, deportivas, turísticas, comerciales e industriales, entre otras.

El CRD precisó que la obra no sería financiada con recursos del Presupuesto Nacional, sino mediante fondos administrados directamente para esos fines por el Departamento Aeroportuario.

Recordó que el levantamiento del aeródromo en San Francisco de Macorís fue aprobado por el Poder Ejecutivo.

agl/an