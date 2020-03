Consecuencias del desacato

POR LIZARDO PANIAGUA VILASECA

Las autoridades de la República Dominicana dirigidas por el presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, han tomado las medidas que han entendido pertinentes, con el objetivo de contrarrestar la pandemia que en estos momentos nos afecta. Sin embargo, hay personas que han desacatado dichas medidas, sobre todo la del toque de queda, ignorando que esto puede hacer la diferencia en la preservación de sus vidas y las de aquellos que los rodean,

Acatar todas las decisiones que las autoridades tomen no es una opción, es un mandato y sólo hay que cumplirlo. Es lamentable que el horario del toque de queda decretado por el presidente, que al principio se estableció de 8:00 PM a 6:00 AM, tuvo que ser ampliado, ya que un número considerable de personas permanecían en las calles y avenidas de la ciudad, como si se tratara de una temporada de vacaciones.

La ignorancia y rebeldía de las gentes lleva a las autoridades a recrudecer las medidas, el que no se somete a ellas tendrá que ser sometido a la fuerza, no es justo que un grupo ponga en peligro sus vidas y la de los demás, que si están guardado la cuarentena y cumpliendo con el toque de queda, ese grupo de irreverentes deben ser sancionados drásticamente, si continúan desacatando las autoridades.

El presidente citó en el primer discurso dirigido a la nación a raíz de la crisis de salud que vivimos el segundo libro de Crónicas capítulo 7: 14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿pero realmente se ha humillado el pueblo?

Cuando vemos que más de 10,000 personas han sido apresadas por no acogerse a las disposiciones emitidas por las autoridades y las que se han quedado en casa si no piden perdón y no buscan en oración el rostro de Dios, esa humillación de la que habló el presidente no existe.

Esta es la respuesta el porqué de los males que aquejan al país y al mundo, es que le han dado la espalda a Dios y su palabra sólo la usan para complementar discursos e influir en los demás, pero no hay un genuino arrepentimiento. De labios dicen honrar a Dios, pero sus corazones están muy lejos de él.

Someterse a las autoridades no es una opción es un mandato divino, la Biblia dice en Romano 13: 16 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.

La única forma de que el pueblo salga de esta, con el menor daño posible es poniendo en practica lo que se nos pida, es el momento de que aún en la distancia todos estemos unidos y actuemos con un mismo sentir y una misma dirección.

Cuando se ignora una orden puede haber resultados fatales, ¿qué habría pasado con Noe sino hubiese hecho el arca? En ese tiempo no había indicios de lluvias, sin embargo, él creyó a Dios y obedeció y fruto de eso se salvó él y su familia, mientras los demás perecieron anegados en aguas, ¡su obediencia hizo la diferencia!

Por el contrario, en el primer libro de Reyes capítulo 2 Simei no corrió la misma suerte, pues el Rey Salomón le había ordenado que no saliera de la ciudad, pues si lo hacia él moriría, al transcurrir un tiempo Simei salió hacer una diligencia que en nada afectaba al Rey, pero había una orden y al desobedecerla tenia que morir y así ocurrió.

De manera que te exhorto a la obediencia, de lo contrario te podrás ir mal a ti y a los tuyos, ¡quédate en tu casa! la Biblia dice en Isaías 26:20 Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación.

