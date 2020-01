Condojudo cumple metas del 2019

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las actividades de la Confederación Dominicana de Judo (Condojudo) iniciaron el 31 de enero con el Día Nacional de la Juventud por lo que se transmitió esa celebración a los diferentes organismos afiliados para instruir a sus atletas y de manera muy especial a niños y jóvenes de ambos sexos del importante significado de esta relevante fecha nacional.

Para el 8 de marzo en la celebración del Día Internacional de la Mujer la Condojudo se hizo participe de la igualdad de genero donde las necesidades y experiencia de las mujeres estén integradas en el propio origen de la tecnología y las innovaciones a manera de crear soluciones inteligentes que vayan mas allá del reconocimiento de las disparidades de genero y atiendan las necesidades de hombres y mujeres siempre en el plano de la igualdad.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaro el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz ya que la fecha conmemora la inauguración en 1896 de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas, Grecia.

La Confederación Dominicana de Judo, Condojudo, participa año tras año de las actividades propias de este día importantizando la organización Peace and Sport la que lleva las acciones mas importantes en el mundo del deporte olímpico.Se celebra desde 2013, usando el deporte como una herramienta para crear conciencia para el Desarrollo y la Paz en el mundo.

El galeno detallo y explico conceptos del dopaje mundial con temas como el listado de sustancias prohibidas, modulo esteroidal, dopaje genético, sistema Adams, pasaporte biológico, cantidad y distribución de laboratorios autorizados por Wada con sus normas y sus elevados costos de funcionamiento, entre otros.El 13 de abril la Condojudo participo en la conferencia titulada Los Retos de la Lucha Contra el Dopaje y la perspectiva desde un laboratorio acreditado correspondiendo la ponencia del doctor Rodny Montes de Oca quien es Director del Laboratorio Antidopaje de La Habana, Cuba en la Sala Max Henriquez Ureña de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña (UNPHU) de la capital dominicana.

Diferentes personalidades deportivas de la nación hicieron acto de presencia en la actividad.

El evento con un variado programa artístico contó con la presencia del Ministro de Deportes el licenciado Danilo Diaz Vizcaino entre otras personalidad y destacados atletas de ddiferentes disciplinas acompañados de sus respectivos dirigentes federados quienes participaron activamente en las premiaciones de la noche.El jueves 25 de abril 2019 la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD) presento en el Hotel Lina de la ciudad capital la premiacion del Atleta del Año 2018 la que estuvo encabezada por su presidente el periodista Ramón Cuello y demás miembros de la entidad que arriba a sus 90 años de fundación agrupando a lo mejor del periodismo deportivo.

Varios lugares y actividades marcaron la celebración del Día Nacional del Judo en la República Dominicana como cada 5 de mayo.

Las actividades dirigidas por la Confederación Dominicana de Judo (Condojudo), tuvieron sus eventos más importantes en las provincias de San Cristobal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Espaillat, entre otras.

Lo destacado de la jornada y días previos tuvo su inicio con integración de los alumnos del Centro Educación Secundaria Profesora Maria Altagracia Holguin Mora ubicado en Cayetano Germosen, Provincia Espaillat quienes se sintieron muy complacidos por la exhibición presentada.

El 29 de mayo Confederación Dominicana de Judo, Condojudo, participo de la caminata del Día Mundial del Desafió en la ciudad de San Pedro de Macoris la que ya es una tradición el ultimo miércoles del mes de mayo de cada año.

El ingeniero Jaime Casanova Martinez estuvo como invitado en su doble condición de presidente de la World Judo Federation (WJF) y de la Unión Panamericana de Judo (UPJ) quien dijo sentirse sumamente complacido con el éxito de la actividad que se desarrollo a todo lo largo de la Avenida Independencia hasta la Catedral Santiago Apóstol.La actividad forma parte de la programación anual de la Condojudo la que le llega de parte de sus organismos superiores como lo son la Unión Panamericana de Judo (UPJ) y la World Judo Federation (WJF) como miembros de la Asociación Internacional de Deportes para Todos conocida como Tafisa por sus siglas en idioma ingles.

Fue el 23 de junio 1894 la fundación del Comité Olímpico Internacional en París, Francia bajo la inspiración del barón Pierre de Coubertain y la presidencia del griego Dimitrios Vikelas lo que sirvió de plataforma para la realización en 1896 de los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Atenas, Grecia.Siguiendo el mandato del Comité Olímpico Internacional, COI, a las diferentes organizaciones deportivas la Confederación Dominicana de Judo, Condojudo, realizó una serie de actividades para conmemorar el Día Olímpico 2019.

La actividad estuvo encabezada por el ingeniero Jaime Casanova Martinez quien es presidente de la Unión Panamericana de Judo, UPJ, representando al presidente de la Condojudo el licenciado Jose Rafael Suarez Morales.

El Día Internacional del Deporte Universitario se celebra el 20 de septiembre desde 2016, tal y como fue oficialmente proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Esta actividad que se convierte en una verdadera celebración pretende reconocer y agradecer el esfuerzo que hacen las universidades en diversos lugares del mundo para propiciar la formación integral del alumnado en la cultura física y el deporte, como ejes fundamentales de desarrollo humano.

De esta manera la Confederación Dominicana de Judo (CONDOJUDO) se adhirió a esta actividad con sus alumnos de manera que se inculque en los mismos y cada vez mas la actividad física la que conlleva a grandes beneficios para nuestra salud.Deportistas de varias disciplinas participaron en el Día Mundial de la Caminata de TAFISA 2019 el 6 de octubre la que es parte de diversas organizaciones a nivel mundial por lo que cubre un amplio espectro en múltiples clases sociales.

Año tras año la Condojudo participa de esta actividad que le es legada por la World Judo Federation (WJF) por intermedio de la Unión Panamericana de Judo (UPJ) organismos miembros de The Association for International Sport for All (TAFISA).

El 28 de octubre 2019 la World Judo Federation (WJF) celebro la novena versión del Día Internacional del Maestro Jigoro Kano (1860-1938) quien fundó esta disciplina marcial en 1882.

Jigoro Kano fue el primer representante del Imperio del Sol Naciente y Reino de Crisantemo ante el Comité Olímpico Internacional, COI, como gran humanista y personalidad de primer orden en el Japón.

En este 159 aniversario del nacimiento del insigne Maestro Kano la World Judo Federation instruyo a sus organizaciones nacionales afiliadas a rememorar este día con charlas sobre su figura, clínicas de Arbitraje, torneos intramuros, caminatas, exámenes para ascenso de grado, exhibiciones de la disciplina, entre otras actividades a lo que se integro plenamente la Condojudo con su Cuerpo Técnico y organizaciones nacionales afiliadas.

El segundo puesto correspondió a la delegación de la República Dominicana y el tercero fue para Chile.La representación brasilera gano los XVI Campeonatos Panamericanos de Judo realizados en femenino y masculino que se escenificaron en el Club Ciro Perez de la ciudad de San Cristobal en la región del sur de la nación dominicana el 1 de diciembre.

La cuarta posición de la justa continental fue para la delegación haitiana del evento que tuvo reñidos combates en infantil, juvenil, senior y master a la vez que se integraron diversas katas de las depuradas enseñanzas del Maestro Jigoro Kano fundador del judo en 1882.

La Unión Panamericana de Judo tuvo una importante representación con su presidente el ingeniero Jaime Casanova Martinez, Lizardo Suazo en su condición de director de arbitraje y Jorge Vallejos, director de gestión de la entidad continental.

La quinta posición lo fue para la delegación de Costa Rica y la sexta para las escuadras de Venezuela y Estados Unidos quienes terminaron empatados en el certamen panamericano.

Del 4 al 7 de diciembre fue realizado el Curso Internacional de Liderazgo Deportivo Certificado de la Asociación Internacional de Deportes para Todos, entidad que es conocida como Tafisa, por sus siglas en ingles.

Los expositores por Tafisa, Maria Lourdes Gonzalez y Leonardo Calix Soares, quienes junto a los dominicanos Joaquin Albizu, Neftali Ventura, Karina Diaz y Jose Joaquin Puello Herrera, capacitaron a técnicos, entrenadores y dirigentes para el desarrollo de esta actividad física.El Albergue Olímpico en Santo Domingo, capital dominicana, fue el lugar donde se desarrollo el cónclave organizado por la Federación Dominicana de Deportes para Todos (Fedodet), que preside el deportista Joaquin Albizu Levy.

La World Judo Federation, miembro internacional de Tafisa, participo con su presidente, Jaime Casanova Martinez, quien ademas fue el coordinador general de la actividad.Los temas consignados en el programa general están en el orden de Filosofía Global del Deporte para Todos, Marketing de las Relaciones Publicas, Juegos y Deportes Tradicionales, Deportes para Todos en la República Dominicana, Desarrollo y Estrategia, Organización de Eventos, Voluntarios en el Deporte para Todos, Panel de Debate sobre Deporte y Salud, Trabajos a desarrollar por diferentes grupos, Sesiones de Consultas, Tiempos de Estudio y Actividades Sociales, entre otros puntos.

Asimismo Roque Garcia, Ruben Hernandez y Lazaro Garcia conformaron el comité organizador del cónclave que, por vez primera se realiza en República Dominicana.

“Ahora la Condojudo prepara su programa de actividades para el venidero 2020 para continuar con la expansión de la disciplina con cursos, seminarios, campos de entrenamiento, torneos nacionales, participaciones internacionales a la vez que nos hacemos participes de las actividades que nos llegan de la Unión Panamericana de Judo, de la World Judo Federation, de Tafisa y de la IMGC, organismos a los que la Condojudo esta afiliada”, dijo el licenciado Jose Rafael Suarez Morales, presidente de la Confederación Dominicana de Judo, al resaltar las actividades realizadas en todo el 2019,

of-am