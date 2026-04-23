Dicen EE.UU. dio 14 días a Cuba para liberar los presos politicos

WASHINGTON, 22 de abril (Por ADN Cuba) .- El gobierno de Estados Unidos ha dado un plazo de dos semanas al régimen cubano para liberar a un grupo de presos políticos de alto perfil, como gesto inicial dentro de una serie más amplia de exigencias que incluyen reformas económicas y políticas en la isla, señaló un reporte de USA Today.
La demanda, según reveló el citado diario, fue planteada durante una reunión secreta el pasado 10 de abril en la isla, en un contexto que vuelve a poner en evidencia la presión internacional sobre La Habana en los últimos tres meses.
Entre los nombres considerados para una eventual excarcelación figuran los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, ambos vinculados al Movimiento San Isidro (MSI) y condenados en 2022 a cinco y nueve años de prisión.
COMPROMISO CON LA LIBERACIÓN DE TODOS LOS PRESOS
Un portavoz del Departamento de Estado reiteró que la administración estadounidense mantiene su compromiso con la liberación de todos los presos políticos en Cuba.
La presencia de una delegación de alto nivel en la isla —la primera vez que un avión del gobierno estadounidense aterriza en Cuba desde 2016— evidencia además la relevancia estratégica del momento y la intención de Washington de condicionar cualquier avance en las relaciones bilaterales a cambios concretos por parte del régimen.
En dicho encuentro, reportado por el medio AXIOS, también se realizó una reunión por separado con el nieto del expresidente cubano Raúl Castro.
ECONOMÍA EN CAÍDA LIBRE
Según las fuentes, los funcionarios informaron al gobierno cubano que la economía de la isla está en caída libre y que tenían un plazo limitado para implementar reformas.
En la reunión, Estados Unidos propuso llevar internet de alta velocidad de Starlink a Cuba y, además de reformas profundas, también presionaron para que se indemnice a los estadounidenses y a las empresas estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas, así como que se levanten las restricciones a las libertades políticas.
Ya el fin de semana, el presidente de EE. UU. Donald Trump declaró que muy pronto la «gran fuerza» del ejército estadounidense crearía «un nuevo amanecer para Cuba.»
El ejercito cubano no es amenaza para el territorio de los eeuu, pero si lo es para el desembarco de tropas sobre el terreno en cuba donde un simple soldado con AK-47 desde un pozo de tirador les daria mucha batalla. Y ese es el punto que le duele de verdad al yanquie…!Sus ATAUDES!
Trump esta olvidando que los reactores nucleares de la Florida estan a UN MINUTO de vuelo para los aviones de combate cubanos…que ni siquiera deben disparales…solo lanzarse contra UNO …!Y nos JOD..&% TODOS!
!14 dias! Y como en cuba NO HAY presos politicos….porque ese status NO EXISTE en la ley cubana…!Bue…!
SUPONGO QUE YA VACIARON GUANTANAMO. VERDAD?
Y después qué? Pelearon con Venezuela para expulsar al chavismo del poder, y donde está el chavismo? En el poder.
Declararon la guerra a Irán para expulsar a los Ayatollah, eliminar su poder de misiles, impedir que sigan suministrando apoyo a Hamás, Hezbolá, Hutíes y otros grupos de Irak, y ahora? Abran el Estrecho de Ormuz cabrones.
Ahora falta que un país con 60 años de bloqueos le de pelea también. Sería el colmo.
Cuba Libre!!! Como es posible que nadie , ningún líder ninguna Organización mundial ……ningun papa . ninguna Iglesia clame y reclame la liberaciòn de los cubanos y esa opresion!!
Caramba!! Cuba Libre !! Al loco Trump que se apure . Y a los cubanos que pidan al altìsimo por su limpieza y purificaciòn , reprendan todo mal y presencia y pràctica de brujeria y ocultismo .
Cuba Libre !
🚨🚨’TOY CANSAO DEL CHISME MEDIATICO Y DE LA LADRADERA. QUE EMPIECE LA MUNDIAL NUCLEAR Y YA!🚨🚨🚀🚀🚀
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