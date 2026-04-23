Dicen EE.UU. dio 14 días a Cuba para liberar los presos politicos

WASHINGTON, 22 de abril (Por ADN Cuba) .- El gobierno de Estados Unidos ha dado un plazo de dos semanas al régimen cubano para liberar a un grupo de presos políticos de alto perfil, como gesto inicial dentro de una serie más amplia de exigencias que incluyen reformas económicas y políticas en la isla, señaló un reporte de USA Today.

La demanda, según reveló el citado diario, fue planteada durante una reunión secreta el pasado 10 de abril en la isla, en un contexto que vuelve a poner en evidencia la presión internacional sobre La Habana en los últimos tres meses.

Entre los nombres considerados para una eventual excarcelación figuran los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, ambos vinculados al Movimiento San Isidro (MSI) y condenados en 2022 a cinco y nueve años de prisión.

COMPROMISO CON LA LIBERACIÓN DE TODOS LOS PRESOS

Un portavoz del Departamento de Estado reiteró que la administración estadounidense mantiene su compromiso con la liberación de todos los presos políticos en Cuba.

La presencia de una delegación de alto nivel en la isla —la primera vez que un avión del gobierno estadounidense aterriza en Cuba desde 2016— evidencia además la relevancia estratégica del momento y la intención de Washington de condicionar cualquier avance en las relaciones bilaterales a cambios concretos por parte del régimen.

En dicho encuentro, reportado por el medio AXIOS, también se realizó una reunión por separado con el nieto del expresidente cubano Raúl Castro.

ECONOMÍA EN CAÍDA LIBRE

Según las fuentes, los funcionarios informaron al gobierno cubano que la economía de la isla está en caída libre y que tenían un plazo limitado para implementar reformas.

En la reunión, Estados Unidos propuso llevar internet de alta velocidad de Starlink a Cuba y, además de reformas profundas, también presionaron para que se indemnice a los estadounidenses y a las empresas estadounidenses cuyas propiedades fueron confiscadas, así como que se levanten las restricciones a las libertades políticas.

Ya el fin de semana, el presidente de EE. UU. Donald Trump declaró que muy pronto la «gran fuerza» del ejército estadounidense crearía «un nuevo amanecer para Cuba.»