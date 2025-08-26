Condenan a 10 años de prisión a dos policías por robo agravado

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 10 años de prisión a dos agentes policiales que asaltaron a punta de pistola a un conductor de transporte de mercancías de una empresa privada.

El delito fue cometido el 5 de febrero de 2022, en el municipio Pedro Brand, por los procesados José Alberto Gil de León y Darién Antonio Almonte Veras.

Los fiscales Francheska Alcántara y Nicasio Pulinario presentaron durante el juicio pruebas determinantes para que el tribunal dictara la sentencia.

Elaborado por el fiscal Jhony Alberto Germán Mateo, el expediente detalla que el día del suceso la víctima manejaba un camión cargado de mercancías a la altura del kilómetro 30 de la autopista Duarte, con destino a San Francisco de Macorís.

DISPAROS CONTRA VEHÍCULO

En su testimonio, el conductor explicó que los acusados dispararon dos veces contra el vehículo y lo obligaron, junto a su ayudante, a detenerse y bajarse. El camión y su carga fueron sustraídos por los hoy condenados.

Los agentes retiraron 218 cajas de aceite comestible marca Crisol, 15 cajas de whisky de diferentes nominaciones, teléfonos celulares, herramientas y dinero en efectivo.

VIOLACIÓN DE LEYES

Los jueces Julio de los Santos Morla, Clara Yoselin Rivera Franco y Leonarda Quezada Belén condenaron a los acusados por violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y otros de la Ley sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

José Alberto Gil de León y Darién Antonio Almonte Veras cumplirán la sentencia en la cárcel pública de la provincia La Vega, ubicada en el norte del país.

