Condenado a 20 años prisión hombre que violó a una menor
Santo Domingo, 15 nov (EFE).- Un tribunal del Distrito Judicial de La Vega condenó a 20 años de prisión a un hombre por violar sexualmente a una menor de edad en el año 2018, informó este sábado el Ministerio Público.
El condenado cometió los hechos en su casa y en otros lugares tras invitarla a salir de compras y a establecimientos de venta de productos comestibles.
Fernández Peña cometía la violación después de amenazar a la víctima, tras advertirle que la mataría a ella y a su familia si contaba lo ocurrido.
Después de que los familiares de la víctima presentaran la denuncia, el caso fue investigado por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Vega.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó los hechos tras evaluar a la menor de edad.
Las juezas Carmen Miledys Sánchez, Lucrecia Rodríguez y Julissa Candelario, del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, condenaron a Fernández Peña a cumplir la pena privativa de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Vega, así como al pago de una multa de 200,000 pesos al Estado dominicano y un millón de pesos a la víctima.
Espero le hagan lo mismo pero peor que lo que el Hizo a esa menor aver si es dizque macho masculina.
Almenos tres veces al dia.
ESTA ES UNA DE LAS POCAS VECES QUE QUISIERA UNA DICTADURA SALVAJE PARA UN CRIMINAL COMO ESTE, EL QUE VIOLA NIÑOS DEBE SER CATALOGADO COMO NO HUMANO Y DEJAR QUE LOS PRESOS LES HAGAN DE TODO O TAMBIÉN TIRARSELO A LOS LEONES EN ZOOLÓGICO, DESGRACI.ADOS.