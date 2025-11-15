Condenado a 20 años prisión hombre que violó a una menor

De acuerdo con la Fiscalía, Ramón Leonardo Fernández Peña, conocido como ‘Leo’, fue hallado culpable de violar sexualmente en diferentes ocasiones a la víctima, hoy adolescente de 13 años de edad, desde que ella tenía siete años, además de agredirla físicamente.

El condenado cometió los hechos en su casa y en otros lugares tras invitarla a salir de compras y a establecimientos de venta de productos comestibles.

Fernández Peña cometía la violación después de amenazar a la víctima, tras advertirle que la mataría a ella y a su familia si contaba lo ocurrido.

Después de que los familiares de la víctima presentaran la denuncia, el caso fue investigado por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Vega.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó los hechos tras evaluar a la menor de edad.

Las juezas Carmen Miledys Sánchez, Lucrecia Rodríguez y Julissa Candelario, del Primer Tribunal Colegiado de La Vega, condenaron a Fernández Peña a cumplir la pena privativa de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Vega, así como al pago de una multa de 200,000 pesos al Estado dominicano y un millón de pesos a la víctima.