Concierto virtual Instituto Domínico Americano por independencia EE.UU.

SANTO DOMINGO.- El Instituto Cultural Domínico Americano (ICDA) transmitirá un concierto virtual para conmemorar la independencia de Estados Unidos y los lazos entre ambas naciones, este sábado 4 de julio a las 7 de la noche, a través del canal de Youtube de la institución.

El evento estará liderado por la banda dominicana de rock Latheral, que interpretará temas que han sido parte de la historia de los Estados Unidos desde la década de los 60´s hasta los 90´s; y tendrá como escenario el recién remodelado auditorio Patrick N. Hughson de esta institución educativa y cultural, que acogió a muchos músicos locales en el inicio de sus carreras artísticas.

Latheral, integrado por Shara Viñas, Marino Peña, Allan Leschhorn, Tomas Álvarez, Leonardo Valenzuela y Armando Padilla, interpretará grandes éxitos que han traspasado las fronteras estadounidenses, como “I love Rock n’ Roll”, “Come as you are” y “More than a feeling”.

El anfitrión de la gala musical será el talentoso Coro Masculino Julio Alberto Hernández, cuyos miembros forman parte del programa cultural del ICDA, y deleitarán a la audiencia virtual con un reportorio de primera clase.

El Instituto Cultural Domínico Americano es un centro binacional que celebra la cultura y las tradiciones tanto de República Dominicana como de los Estados Unidos; y el concierto virtual busca resaltar la cultura musical norteamericana en esa fecha tan importante como lo es su independencia.

Para disfrutar el concierto, la audiencia puede visitar el canal de Youtube del Instituto Cultural Domínico Americano.

