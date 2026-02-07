Compañía Unilever aportó más de 50 t alimentos a Dominicana

Compañía Unilever aportó más de 50

toneladas de alimentos a Dominicana

SANTO DOMINGO. – Unilever, compañía líder del consumo masivo a nivel mundial, donó durante el 2025 más de 50 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad a República Dominicana, favoreciendo a más de 100 mil locales.

El año pasado la compañía otorgó más de 350 toneladas de productos a diferentes Bancos de Alimentos en Centroamérica y Caribe, lo que permitió beneficiar a más de 395 mil personas.

“Estas acciones dan sentido a lo que hacemos, orientan nuestras decisiones y reafirman nuestro compromiso genuino con las personas, el planeta y el progreso sostenible”, indicó Melissa Montalvo, gerente de Asuntos Corporativos de Unilever para Centroamérica y Caribe.

“La gran mayoría de nuestras donaciones son canalizadas a través de los Bancos de Alimentos por ser una entidad confiable que nos garantiza transparencia, trazabilidad y un impacto social real”, agregó.

MÁS DE 3000 TONELADAS EN CINCO AÑOS

Desde el año 2020, Unilever entregó más de 3000 toneladas de alimentos y artículos esenciales, beneficiando a más de dos millones de personas en países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

“La alianza con Unilever es fundamental para el Banco de Alimentos de República Dominicana, ya que nos permite llegar a más individuos y familias que lo necesitan”, afirmó Julina Staffeld, Directora Ejecutiva del Banco de Alimentos de República Dominicana.

Gracias a las contribuciones realizadas en 2025, distribuimos mercancías de primera necesidad que impactan de manera directa en el bienestar y la calidad de vida de las comunidades que atendemos, añadió.

agl-sp