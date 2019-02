¿Cómo que se están robando los niños?

En la ciudad de Barahona.-los rumores son fuertes, el ruido en tal sentido es ensordecedor, pero en definitiva, ruidos y rumores, nada concreto porque cuando se investiga, nada en concreto sale a relucir.

En nuestro país hay especialistas en difundir rumores, crear desasosiegos, incertidumbres y preocupación,especialistas que periódicamente salen con la fabula del momento.

Desde que tengo uso de razón he escuchado diferentes tipos de alarmas, una vez viví la fabula de la “Mujer del Algodón!, una señora vestida de blanco con algodón por la nariz y en los oídos que hechizaba a quienes se cruzaban en su camino.

La noticia se difundió como pólvora por estas calles de Dios, se activaron las autoridades del pueblo,pero no se llegó a saber nada en concreto.

Investigaciones posteriores daban cuenta que se trataba de una mujer que vestida de blanco y a altas horas de la noche salia de su casa a encontrarse con un amante.

También recuerdo la historia fantasmagórica de la presencia de un perro pequeño,( es posible que un chiguagua), que deambulaba por las noches arrastrando una gran cadena de esas que usan los barcos en sus anclas.

En mis años de niño escuche una fabula que pese a los años no he podido olvidar, se traba de esa que cuenta que un día de Corpus Cristo,se abrió la tierra en una calle de mi pueblo y se tragó una carreta, un buey y su amo y todo porque estaban trabajando , ese día.

La historia agregaba que todos los días de corpo los cuernos del buey salían de las entrañas de la tierra y se hacían visibles.

Cuando crecí y ya tenia unos doce o trece años, esperé el día de Corpo con mucha ansia y me dirigí a la calle Beller donde me indicaron que había ocurrido el caso.

Hurgue en todo el perímetro donde me indicaron y no pude observar los cuernos del buey,volví a mi casa y le conté a mi abuela de mi hazaña y la pasé muy mal porque ella entendió que le había dicho mentirosa castigándome con varios fuetazos.

Con esto lo que pretendo es dejar en claro que cada cierto tiempo los rumores sobre cualquier acción se dejan sentir, se hacen virales y es tanto lo que se reproducen que llegan a causar pánico.

No estoy poniendo nada en dudas, solo quiero destacar que en mi natal Barahona las últimas denuncias de niños desaparecidos las he investigado y nada he sacado en concreto, al parecer son de esas tantas fabulas que se cuentan.

No por eso estaría de acuerdo con la policía Nacional que

niega la realidad de los casos,sin investigarlos debidamente por lo que pido que en cada caso se investigue a ver si en algunos de ellos se encuentra algo casi real.

Igualmente les pido a los padres que asuman el consejo de las autoridades que es el de cuidar a sus hijos, estar pendiente de cuando salen, con quien salen y donde salen.

Cuando me han dicho que en el sector de la playa, secuestraron a un niño y corro a investigar, ahí me indican que fue en Savica y si voy a ese otro lugar me dicen que fue, en las Flores y de ahí me mandan a Pueblo Nuevo y tampoco es en ese lugar. Concluyo, son simples rumores, ruidos y fabulas del momento…

of-am

