PLD denuncia plan para «matar la obra» de gobierno de Danilo Medina

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este domingo que las actuales autoridades están aplicando un «plan sistemático» que tiene por objeto «matar la obra» del expresidente de la República Danilo Medina.

Declaró que el Gobierno de Luis Abinader lleva a cabo un «show mediático» y trada de construir pruebas y recurre a «presiones políticas» contra el PLD.

Estas acusaciones están contenidas en un documento que fue emitido al término de una reunión de más de siete horas del Ciomité Polìtico del PLD, la cual fue encabezada por el expresidente de la República, Danilo Medina, en su calidad de presidente del PLD. Estuvo acompañado del secretario general del partido, Charles Mariotti; la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño; el ex presidente del PLD, Temístocles Montás; el pasado candidato presidencial, Gonzalo Castillo; la encargada de actas, Cristina Lizardo, y el delegado político ante la Junta Central Electoral, José Ramón Fadul,.

El documento indica que «a pesar de las persecuciones atropellos y show mediático, el Partido de la Liberación Dominicana NO se saldrá de su agenda guiada por la necesaria reorganización y relanzamiento».

Dice buscan esconder deficiencias

Dice que «las acciones de persecución procuran esconder la realidad de una notoria incompetencia» de las actuales autoridades que se reflejan, a su juicio, en deterioro del sistema 911, cierre de estancias infantiles, desempleo, cancelaciones masivas, altos precios de los combustibles y de la canasta familiar, disminución de pruebas PCR a la población, deficiencia de los programas de vacunaciones de enfermedades recurrentes como el caso de la difteria, y delincuencia «por sus fueros».

Indica que también se pretende esconder «la crisis agropecuaria que pone el peligro la seguridad alimentaria de la población dominicana y la amenaza de impago o default de la deuda externa».

El documento

El texto del documento del PLD es el siguiente:

«Nada va a distraer al PLD de su objetivo: el servicio al pueblo dominicano

El PLD continúa avanzando en su agenda institucional de renovación y fortalecimiento de las estructuras partidarias.

El Comité Político agotó hoy una completa agenda en la que se avanzaron los preparativos de las elecciones que tendrán lugar el próximo 9 de mayo y se conocieron y aprobaron los siguientes documentos:

Reglamentos para la implementación de la línea organizativa y electoral del PLD

Informe de la Comisión para definir Perfiles de las y los aspirantes a coordinar las diferentes secretarías

Reglamento para la designación de los Enlaces Provinciales.

Instructivo para el trabajo de los enlaces provinciales.

Además de estos trabajos, el Comité Político estableció la posición oficial del Partido ante el actual debate sobre la aprobación de las tres causales para la interrupción del embarazo.

A este respecto, el Partido de la Liberación Dominicana establece su respaldo a las tres causales, tal como expresó el entonces presidente de la República y ahora presidente del PLD, Danilo Medina, en las observaciones realizadas al Código Penal.

El Comité Político del PLD ve también con preocupación la falta de iniciativa que se observa en el gobierno del Presidente Abinader y que es especialmente grave ante la complicada situación que viven los dominicanos y dominicanas.

Pasan los meses y vemos como no solamente no se da cumplimiento a las promesas realizadas, sino que tampoco se resuelven los problemas más acuciantes de la gente.

Hacemos un llamado al gobierno a que centre sus esfuerzos en dar respuesta a asuntos como la subida constante del costo de vida, los incrementos en la canasta básica, en los combustibles y, por supuesto, al desempleo creciente.

De la misma forma, es motivo de preocupación el aumento de la violencia y la delincuencia en las calles, que está acompañado por un deterioro visible en la capacidad de respuesta del 911.»

Todo esto ha derivado en un descenso notable en la confianza de la población en las fuerzas del orden, especialmente tras el brutal asesinato de la pareja de evangélicos, ocurrido hace unas semanas.

Tampoco podemos olvidar, por supuesto, el número creciente de hospitalizados por Covid 19 y la respuesta del gobierno que, al mismo tiempo que garantiza pruebas y tratamiento a los turistas, estableció esta semana la reducción en la cobertura a los dominicanos y dominicanas, limitando el número de PCRs.

Y si hablamos de empleos, la situación es crítica. Mientras en el Estado se producen despidos masivos sin pago de prestaciones, en el sector privado vemos cómo se eliminan ayudas como FASE o Pa ti, lo que ha incrementado también los despidos.

Es decir, en lugar de proteger y fortalecer a los más vulnerables en estos tiempos difíciles, el gobierno decide recortar y dejar a las familias solas y desamparadas.

Esta realidad la sufren especialmente las mujeres dominicanas, especialmente las más humildes, que ven como siguen cerradas las estancias infantiles, que eran fundamentales para las madres solteras, o como las cifras de mortalidad infantil se disparan, porque la atención pública es cada vez peor. Cabe señalar que en los primeros tres meses de 2021, el país registró un aumento de un 48% en las cifras de mortalidad materna respecto a igual periodo en el 2020.

En definitiva, estamos ante un gobierno que no ha dado respuesta a los problemas nacionales, que no cumple sus promesas y cuyo único fin es criticar la pasada gestión, no hacer nada y, por si fuera poco, destruir lo conquistado por el pueblo dominicano.

Para justificar su fracaso y falta de iniciativa han salido a perseguir y atropellar.

Continúan con su show mediático, tratando de construir pruebas por el camino y recurriendo a presiones políticas, todo con el único objetivo de mantener la atención de la gente en otro foco que no sea su propia ineficiencia.

Desde el Partido de la Liberación Dominicana enfatizamos, como lo hemos hecho en todo momento, nuestro respeto y respaldo total a la labor de una justicia independiente y ecuánime.

Confiamos en que el Ministerio Público actuará con probidad y perseguirá con igual diligencia todas las causas que se le presenten, de acuerdo a nuestro marco jurídico, sin buscar atajos, ni aceptar presiones.

Estamos seguros que, más allá de los manejos políticos de algunos, al final, la justicia prevalecerá y la verdad saldrá a relucir,

Mientras tanto, nada va a distraer al PLD de nuestro principal objetivo; el servicio al pueblo dominicano.

Nada va a impedir que el PLD siga su proceso de transformación, trabajando por los mejores intereses del país, defendiendo a los más necesitados y apoyando a los sectores productivos, como siempre lo hemos hecho.

Aquí estamos, trabajando en domingo, preparándonos mientras otros descansan y poniendo, una vez más, el oído en el corazón del pueblo y en sus necesidades más urgentes, que no son otras que pan y paz en los hogares.

