COMIPOL desplegará operativo de seguridad vial para los JCC

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SANTO DOMINGO. La Comisión Militar y Policial (COMIPOL), adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), desplegará un amplio contingente militar y técnico para garantizar la seguridad, protección y asistencia vial durante la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programados del 24 de julio al 8 de agosto.

La institución informó que trabajará en coordinación con el comité organizador del evento para asegurar el desplazamiento seguro de las delegaciones participantes, tomando en cuenta que varias disciplinas deportivas se desarrollarán simultáneamente en Santo Domingo y en distintas provincias del país.

El director de la COMIPOL, coronel Jorge A. Rivera López, ERD, explicó que el personal de la entidad comenzará a integrarse de inmediato a estas labores, debido a que las primeras delegaciones de atletas tienen previsto arribar al país desde este viernes.

Rivera López señaló que el operativo responde a las directrices del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, y del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente y oportuno durante el desarrollo de la justa regional.

Asimismo, destacó que se dispondrá del personal militar y técnico necesario para garantizar una vigilancia efectiva en los recorridos, instalaciones deportivas y áreas de interés vinculadas al evento.

El oficial precisó que este dispositivo especial se ejecutará sin afectar las labores habituales de patrullaje y asistencia que la COMIPOL mantiene en autopistas y carreteras a nivel nacional.

Además, indicó que la entidad trabaja de manera coordinada con otros organismos del Estado para brindar apoyo integral a los atletas, personal técnico y delegaciones extranjeras que participarán en la competencia.

Los organizadores estiman la participación de más de 6,000 atletas procedentes de 37 países, lo que convertiría a Santo Domingo 2026 en la edición más numerosa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El certamen también marcará la tercera ocasión en que la República Dominicana funge como sede de este importante evento deportivo regional.

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