Comedia «Los vecinos de arriba» regresa a las tablas en la RD

Santo Domingo, 19 ago.- La compañía de teatro Niní Germán repondrá en octubre próximo la aclamada comedia teatral «Los vecinos de arriba», tras la presentación de unas 40 funciones en la República Dominicana.

La sexta temporada de esta obra será desde el 16 hasta el 19 de octubre en la sala Manuel Rueda, de la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Los productores Luly Rocha y Luis José Germán estarán acompañados por los actores Nashla Bogaert, José Guillermo Cortines y Pamela Sued.

Rocha y Germán expresaron que llevarán de nuevo al público una pieza cargada de humor, sarcasmo, picardía y mensajes de pareja que aún son tabúes, pero principalmente una reflexión sobre la percepción ante las conductas de los demás.

La trama enfoca el matrimonio desgastado, rutinario y monótono de Ana y Julio, quienes reciben la visita, por primera vez, de sus vecinos del piso de arriba, Laura y Salva, una pareja moderna y liberal que hacen de una cena amena una noche cargada de reproches, prejuicios y señalamientos.

«El público se divierte de principio a fin por las personalidades de estos cuatro actores interpretando personajes llenos de sarcasmo, gracia y sin desenfreno, con diálogos escritos de una manera fina e inteligente», agregaron sus productores.

