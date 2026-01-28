Colón, Tejada y Franco serán exaltados al Salón Fama Latino

PUNTA CANA, República Dominicana.- Oficialmente, la decimosegunda ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del Béisbol Latino tiene fecha y nueva sede, luego de que el comité organizador del evento designara el próximo 16 de febrero como el día en que los dominicanos Bartolo Colón, Miguel Tejada y Julio César Franco, junto a otros latinos (Adrián González y Francisco Rodríguez) serán reconocidos como inmortales del béisbol latinoamericano.

Tras no poder realizarse el evento en Puerto Plata durante el pasado año, la gala será realizada en Punta Cana, lugar que se ha convertido en el hogar del evento durante los últimos años.

“El Salón de la Fama del Béisbol Latino reafirma con esta exaltación su misión de preservar, honrar y proyectar el legado del béisbol latino, consolidándose como una institución referente a nivel internacional. En ese sentido, se destaca cómo las elecciones realizadas por el Salón han sido consistentemente validadas con el tiempo, reflejándose en exaltaciones posteriores al Salón de la Fama de Cooperstown, como ha ocurrido recientemente con figuras como Andruw Jones y Carlos Beltrán, ambos previamente exaltados por el Salón de la Fama del Béisbol Latino”, señaló el organismo a través de un comunicado de prensa hecho público este lunes.

Los cinco exjugadores exaltados fueron anunciados durante el pasado verano, producto de un proceso de votación entre periodistas especializados en béisbol.

Franco es uno de los nombres más recordados por fanáticos de varias épocas del béisbol, gracias a su longevidad dentro de las Grandes Ligas, así como en otros circuitos alrededor del mundo. El nativo de Hato Mayor del Rey jugó 23 temporadas en las Grandes Ligas, bateando para promedio de .298 con OPS de .782 y OPS+ de 111, 173 cuadrangulares y 1,194 carreras impulsadas. Fue electo en tres ocasiones para el Juego de Estrellas de MLB, ganó un título de bateo, cinco premios Bate de Plata y un reconocimiento como Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas.

Tejada, por su lado, jugó 16 años en MLB, bateando para .285 con OPS de .791 y OPS+ de 108, mientras disparó 307 cuadrangulares y remolcó 1,302 carreras. Ganó el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2002, dos premios Bate de Plata, un Derby de Cuadrangulares y fue MVP de uno de los seis Juegos de Estrellas a los que fue invitado.

En su carrera de 21 temporadas, Colón alcanzó 247 victorias, la mayor cantidad para un lanzador latino en la historia de las Grandes Ligas. Ganó un premio Cy Young, superó la marca de los 2500 ponches y acumuló una efectividad de 4.12 en su paso por MLB. El ‘Big Sexy’ también lanzó para los Indians (ahora Guardians), Angels, Athletics, White Sox, Twins, Braves, Red Sox, Expos y Yankeees.

