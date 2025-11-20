COLOMBIA: Ministro RD lanza plataforma «Conoce el Paraíso»

BOGOTA.- El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, lanzó aquí la plataforma de promoción turística “Conoce el Paraíso”, como parte de su estrategia para garantizar que visitantes latinoamericanos sigan escogiendo a esa isla caribeña como su principal destino de vacaciones.

La actividad está dirigida especialmente a los principales turoperadores y agentes de viajes de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Venezuela.

Durante el encuentro, el ministro mostró las novedades, fortalezas y oportunidades de los múltiples destinos dominicanos, incluyendo Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Samaná, La Romana, Miches y Punta Cana, entre otros.

Además de la industria turística regional, la actividad contó con la presencia de medios de comunicación especializados y generalistas, así como plataformas digitales enfocadas en viajes y estilo de vida, quienes participaron activamente en las experiencias y presentaciones.

“No estamos vendiendo un país, estamos promocionando una experiencia, la esencia, la cultura, la gastronomía y las raíces de República Dominicana, creando momentos memorables para posicionar nuestra nación”, expresó Collado.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de actividades inmersivas, capacitaciones y demostraciones culturales, diseñadas para mostrar de manera auténtica la diversidad y esencia que definen a la República Dominicana.

Los invitados participaron en actividades que fusionaron historia, arte, tradición y gastronomía:

• Sip & Paint con Korah Studio: Una experiencia creativa inspirada en la Ciudad Colonial, donde los asistentes pintaron mientras disfrutaban de café dominicano, en una fusión perfecta de arte y tradición.

• Sugar Cane: Cata de Ron: Un recorrido sensorial dedicado al ron dominicano con denominación de origen, guiado por expertos que compartieron su historia, procesos y perfiles aromáticos.

• La Cueva del Edén: Legado Taíno: Una experiencia que conectó a los participantes con las raíces ancestrales de la isla a través de la elaboración del casabe, explorando técnicas heredadas de la cultura taína.

• Merengue y Bachata con Swing: Una clase de baile en formato Silent Disco, donde los asistentes se sumergieron en los ritmos emblemáticos del merengue y la bachata.

El encuentro reafirma el compromiso de República Dominicana con el fortalecimiento del turismo en Latinoamérica, priorizando la creación de lazos sólidos, el intercambio cultural y la presentación directa de la riqueza turística que posiciona al país como el destino líder del Caribe.