Colombia: Beisbolista dominicano muere al caer de un hotel

COLOMBIA.- Un beisbolista dominicano de 16 años murió al caer del tercer piso de un hotel en Santa Marta.

Iván Antonio Cruz Díaz participaba en un certamen internacional. Su padre, Ofalis Antonio Cruz, se quejó de la falta de auxilio y la inseguridad en las instalaciones del lugar.

«Mi esposa me envió un video mostrando el mal estado del hotel y cómo no había ninguna advertencia sobre el peligro en esa zona, ni un cartel, ni una cinta, no había verja, nada. Nadie en el hotel auxilió a mi hijo, nadie lo socorrió, los jóvenes llegaron por su propio medio», dijo.

Indicó que la familia de Cruz Díaz ha tomado acciones legales en respuesta a la tragedia, buscando justicia y claridad sobre las circunstancias que llevaron a la muerte del beisbolista joven.

“No han ofrecido ninguna explicación clara sobre lo sucedido, ni nos han contactado para darnos su versión. Toda la información que tenemos nos ha llegado a través del equipo de béisbol, y aún nos quedan muchas dudas”, expresó el progenitor.

Señaló que esta era la segunda vez que su hijo visitaba Santa Marta. “Ya había estado en la ciudad en una ocasión anterior para participar en otro torneo de béisbol. Nosotros estamos en el proceso de repatriar su cuerpo hasta República Dominicana”, informó.

Según la madre de la víctima, su hijo estaba comiendo con unos compañeros en la tercera planta del hotel Sierra Nevada cuando se balanceó hacia atrás y cayó al vacío.