Turismo deja iniciados trabajos mejoramiento de playa en SPM

Collado dijo que Turismo continuará el embelleciendo de las playas.

SAN PEDRO DE MACORIS.- El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados los trabajos de mejoramiento del entorno de la playa El Faro, de esta provincia, en los cuales serán invertidos RD$53 millones 657 mil.

Dijo que esos trabajos forman parte del esfuerzo del Ministerio de Turismo para recuperar playas, balnearios y otros espacios públicos que tienen impacto directo en el desarrollo turístico de cada rincón del país.

El proyecto contempla una intervención de 570 metros de longitud dentro de un área general de 12,398 metros cuadrados e incluye construcción de duchas, módulos de pescadores e instalaciones sanitarias e hidráulicas, áreas de estacionamiento y de juegos infantiles así como una garita de seguridad para la Policía Turística (POLITUR). Además paisajismo, señaléticas, Iluminación, mobiliario urbano: bancos, bolardos, zafacones y cancha de voleibol para playa.

LOS DOMINICANOS NO DEBEN «VIVIR DE ESPALDA AL MAR»

Collado dijo que no escatimará ningún esfuerzo para continuar recuperando las playas y embelleciendo su entorno, porque «los dominicanos no deben vivir de espalda al mar».

Manifestó que con esta intervención atiende un viejo reclamo de los residentes en la provincia, al tiempo que resalta un atractivo turístico más de esa provincia de la región Este del país.

«Hoy estamos dejando iniciados estos trabajos en esta emblemática playa como parte de nuestro esfuerzo de seguir invirtiendo en esta provincia para fortalecer su oferta turística», expresó Collado.

an/am/sp