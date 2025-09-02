Collado aclara no habla sobre aspiración política desde 2020

David Collado.

SANTO DOMINGO.- El ministro de Turismo, David Collado, reafirmó este lunes que permanecerá en sus funciones como titular de la institución y aclaró que no ha vuelto a referirse a aspiraciones presidenciales desde el 16 de agosto de 2020.

Destacó que está enfocado en cumplir con su responsabilidad en el Gobierno, dejando de lado cualquier planteamiento personal sobre una posible candidatura.

«No he fijado una fecha, se malinterpretó el tema de que tengo una agenda de un año ya establecida. Sí he conversado con el Presidente de seguir en el cargo, estas posiciones no son electorales, el presidente decidirá y el momento es el momento», añadió.

Al conversar con periodista durante la inauguración de un proyecto de restauración de fachadas patrimoniales en la Ciudad Colonial, recordó que en su historial en la vida pública y política dominicana nunca estuvo en apuros y no hay necesidad de estarlo ahora.

DEJO ALCALDIA DEL DN CON UNA POPULARIDAD DE 93 %

«No me desesperé cuando fui alcalde de la ciudad, teniendo una popularidad altísima, dejando una administración con un 93%, no me voy a desesperar ahora», sostuvo.

Collado inauguró este lunes la restauración de 15 fachadas patrimoniales en la Ciudad Colonial, con una inversión superior a los 29 millones de pesos, reafirmando el compromiso de su gestión con la preservación del legado histórico y cultural del país.

Las intervenciones abarcaron monumentos de gran valor arquitectónico como el Museo de las Casas Reales, el Panteón de la Patria, y templos emblemáticos como la iglesia de Las Mercedes, la Regina Angelorum, la Primera Iglesia Evangélica Dominicana y la Nuestra Señora de la Altagracia, entre otros. También fueron restauradas capillas históricas, la Ermita de San Antón y el convento de los Dominicos.

