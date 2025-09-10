Colegios privados en Haití desobedecen disposición Estado

Puerto Príncipe, 10 sep.- La Unión de Padres de Estudiantes Progresistas de Haití expresó su descontento ante la postura de los colegios privados, los cuales desobedecieron la orientación del Estado sobre el comienzo del curso escolar.

En una carta abierta, los tutores criticaron la inacción del Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional, pues las escuelas particulares ya comenzaron el año lectivo y obviando la disposición que este iniciaría el 1 de octubre.

Los padres denunciaron las prácticas abusivas de planteles particulares y congregaciones pidiendo pagos por adelantado para las tasas de matrícula o para la compra de un segundo uniforme.

La actitud de ese sector agrega presión financiera adicional sobre las familias, que ya enfrentan dificultades económicas, aseguran los tutores en mensaje divulgado en la red de redes.

La carta abierta también señala que algunas escuelas nacionales, que se supone que son públicas, funcionan como escuelas privadas, con tarifas exorbitantes impuestas a los padres.

Los afectados también expresaron su disgusto debido a que la contribución anual de los padres en las escuelas públicas en mil 500 gourdes (11.36 dólares estadounidenses)

Sin embargo, algunas escuelas de las congregaciones, aunque subvencionadas por el Estado para el pago de los maestros, exigen hasta 40 mil gourdes (333 dólares estadounidenses) al año, y la cartera mencionada no reacciona.

Los padres pidieron al Estado que intervenga para garantizar que se respete el calendario escolar oficial y garantizar un acceso equitativo a la educación para todos.

La organización insiste en la necesidad de un control estricto de las prácticas de las escuelas privadas y congregacionales, con el fin de evitar abusos y mantener un sistema educativo justo.

