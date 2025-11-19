Evangélicos fustigan decisión del TC sobre uniformados gays

imagen
Feliciano Lacen

SANTO DOMINGO – El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) fustigó este miércoles  la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula disposiciones que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La entidad religiosa dijo que esta decisión abre la puerta a permitir relaciones homosexuales dentro de los cuerpos policiales y militares de la República Dominicana.

En un documento de prensa remitido a ALMOMENTO.net, el presidente del CODUE, Feliciano Lacen,  asegura que dicha sentencia  constituye “un atentado directo contra las buenas costumbres, la moral pública y los valores tradicionales que han guiado históricamente a la sociedad dominicana”.

Indica que el CODUE  ve con gran preocupación lo que considera un “peligroso precedente” con potencial de impactar en la disciplina y el orden interno en las instituciones armadas.

CUESTIONA ALCANCE MORAL 

Manifiesta que la sentencia “relega el principio de autoridad moral que debe prevalecer en cuerpos como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”, al tiempo que podría generar conflictos internos y contradicciones con los reglamentos militares vigentes.

Asimismo, dice que representa “una imposición contraria a los valores cristianos y familiares del país”.

Lacen llama a los sectores sociales, religiosos y comunitarios a mantenerse vigilantes frente a lo que describe como “un proceso de erosión cultural”.

PIDE REVISION Y DEBATE NACIONAL

Tambien exhorta al liderazgo nacional, a las iglesias y a los legisladores a abrir un amplio debate nacional sobre los límites constitucionales, los valores sociales y el impacto de este tipo de decisiones en el orden institucional.

of-am-sp

Revocan penalización relaciones homosexuales en PN y FF.AA.

Domingo Má
Domingo Má
16 minutos hace

Los homosexuales han existido desde los tiempos de las cavernas , en el ejército, en las iglesias, en los programas de televisión y el cine

jose merce
jose merce
26 minutos hace

Faride Raful se pone a defender la homosexualidad en lugar de ponerse a combatir los puntos de drogas

Yesica
Yesica
28 minutos hace

Comparto con los evangélicos al 100% , es un aberración,es un acto de delincuencia, de viciosos, en el PRM nada es raro, dro# gas y pa ja ros.

Dominicano
Dominicano
29 minutos hace

Nadie me venga a decir a mi que el presidente Abinader no sabía eso.

Colibrí
Colibrí
29 minutos hace

Tulio Marra se hará policia y se buscará un raso con buena macana.

Bolita
Bolita
13 minutos hace
Responder a  Colibrí

Mäldita madre

Dominicano
Dominicano
32 minutos hace

Eso no se puede permitir que en nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se acepte la homosexualidad, si hoy no hay respeto hacia los militares y policías, con esa sentencia habrá menos respeto, ya están imponiendo su agenda y mira por donde comenzaron, mínimo los jueces del Tribunal Constitucional son homosexuales, el pueblo está demasiado manso dejándose imponer cosas que están fuera de las normas.

el engaños
el engaños
42 minutos hace

Recuerda todos los pastores en Nueva York son violadores son predators

el engaños
el engaños
44 minutos hace

Atencion dominicanos
En New York todos los evangelicos o sea los
Pastored son gales que todos padres son violatore de todos ser humanos y son mafioso
Para violar si Ud va a la iglesias Dominicana curse que ellos son iguale

La MAMI
La MAMI
51 minutos hace

Me gustaría que edis militares Marimar, se les haga un análisis de los cromosomas, porque el homosexual nace y también se hace, para que un hombre sea macho macho tiene que tener 23 cromosomas Y, que es lo que determina el género masculino, si solo tienes 10 y si tienes 13 cromosomas X, que es la hormona femenina, este nació MARIMAR, es un problema de hormonas, el que se hace homosexual lo hace por dinero y placer, ahí está el detalle,

Ulises Mej
Ulises Mej
52 minutos hace

Amigo Feliciano ya se sano de la halitosis? Ese es un bajo a mierrda cada vez que abre la boca

Dominicano
Dominicano
30 minutos hace
Responder a  Ulises Mej

De seguro que este animal es homosexual, irrespetuoso.

jose merce
jose merce
25 minutos hace
Responder a  Ulises Mej

Faride Raful se pone a defender la homosexualidad en lugar de ponerse a combatir los puntos de drogas.

