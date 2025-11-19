Evangélicos fustigan decisión del TC sobre uniformados gays
SANTO DOMINGO – El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) fustigó este miércoles la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula disposiciones que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La entidad religiosa dijo que esta decisión abre la puerta a permitir relaciones homosexuales dentro de los cuerpos policiales y militares de la República Dominicana.
En un documento de prensa remitido a ALMOMENTO.net, el presidente del CODUE, Feliciano Lacen, asegura que dicha sentencia constituye “un atentado directo contra las buenas costumbres, la moral pública y los valores tradicionales que han guiado históricamente a la sociedad dominicana”.
Indica que el CODUE ve con gran preocupación lo que considera un “peligroso precedente” con potencial de impactar en la disciplina y el orden interno en las instituciones armadas.
CUESTIONA ALCANCE MORAL
Manifiesta que la sentencia “relega el principio de autoridad moral que debe prevalecer en cuerpos como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas”, al tiempo que podría generar conflictos internos y contradicciones con los reglamentos militares vigentes.
Asimismo, dice que representa “una imposición contraria a los valores cristianos y familiares del país”.
Lacen llama a los sectores sociales, religiosos y comunitarios a mantenerse vigilantes frente a lo que describe como “un proceso de erosión cultural”.
PIDE REVISION Y DEBATE NACIONAL
Tambien exhorta al liderazgo nacional, a las iglesias y a los legisladores a abrir un amplio debate nacional sobre los límites constitucionales, los valores sociales y el impacto de este tipo de decisiones en el orden institucional.
