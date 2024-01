CODEX exhorta a mantenerse alerta ante proceso eleccionarios RD

Máximo Padilla

NUEVA YORK.- El presidente del Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX) exhortó a los criollos en ultramar a poner su atención en el proceso polِítico electoral que enfrenta la República Dominicana en este 2024 para elegir aquellos candidatos que realmente tengan en agenda su connacionales en el exterior.

De igual forma, advirtió a aquellos aspirantes a un puesto electivo que si no tienen una agenda para los dominicanos en el exterior no podrán contar con su voto.

“Vamos a reiterar lo que dijimos en noviembre pasado, el CODEX no auspiciará un candidato, no importa del partido que sea, que no tenga una agenda para quienes vivimos en el exterior… lo boicotearemos en las urnas”, dijo su presidente Máximo Padilla.

Recordó que una comisión del CODEX visitó la República Dominicana y se reunió con representantes del Senado, la Cámara de Diputados y los principals partidos politicos, a quienes entregó un documento con cinco punto de las prioridades de la comunidad criolla en ultramar.

“Está bueno ya, necesitamos que seamos tomados en cuenta no solo para nuestras remesas y nuestro voto, decisivos para cualquier contienda electoral”, dijo Padilla durante encuentro con varios activistas comunitarios en un restaurante del Alto Manhattan.

Dijo que lo primero que debe hacer el gobierno de RD es otorgar la ciudadanía gratuita y automática a los hijos de dominicanos nacidos fuera del país.

“Estamos cansados de que se nos trate como ciudadanos de cuarta categoría, a quienes nisiquiera se les garantiza las inversiones que con tantos sacrificios realizamos en nuestros país. Si adquirimos una casa no las roban, si compramos un terreno no los invaden, y el Gobierno no hace nada”, dijo, recordando el más reciente timo del que fueron víctimas quienes intentaron adquirir un apartamento en un proyecto fantasma, cuyos representantes le quitaron su dinero como inicial y ahora ni vivienda ni dinero.