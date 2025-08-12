Clínicas privadas dominicanas recibirán asesoría estratégica

Esta alianza acompañará a esos espacios particulares ante factores que, desde hace tiempo, generan preocupación, tales como presiones regulatorias, tensiones financieras y cambios en el entorno social que inciden en su capacidad operativa.

SANTO DOMINGO. – La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) y la plataforma CONCORDIUM firmaron un acuerdo de servicios estratégicos y legales para la defensa institucional del sector privado de salud en la República Dominicana.

El documento fortalece la sostenibilidad y defensa de esa fracción mediante una asistencia integral en varias dimensiones: institucional, legal, técnica, y comunicacional.

ESPACIO DE ALTO NIVEL

CONCORDIUM es concebida como un espacio de alto nivel para la gestión de conflictos complejos en el sector público y privado.

La iniciativa es de Díaz Trueba Abogados, con el respaldo del jurista Eduardo Trueba y de Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional.

FASES DEL ACUERDO

En una primera fase, el texto contempla el inventario de información técnica y jurídica, elaboración de un diagnóstico sectorial y redacción de propuestas normativas.

Luego ejecutarán acciones de incidencia institucional ante organismos reguladores, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

Uno de los componentes más innovadores es la creación de una mesa técnica permanente que acompañará las reformas necesarias y la construcción de consensos sobre cambios estructurales del sistema de salud y seguridad social.

El convenio incluye la formulación de una estrategia integral de comunicación, que abarca desde el diseño de mensajes claves hasta el manejo de crisis.

HOJA DE RUTA CLARA

El presidente de ANDECLIP, Rafael Mena, afirmó que este acuerdo representa una hoja de ruta clara y articulada para la defensa de los intereses del sector.

Asimismo, Rosalina Trueba y Luz Díaz, en nombre de CONCORDIUM, expresaron que la alianza incide en transformaciones mediante la concertación, la técnica jurídica y la legitimidad institucional.

