Clave del triunfo de Donald Trump

EL AUTOR es politólogo. Reside en España.

La contundente victoria electoral del presidente Donald Trump el pasado 5 de noviembre, es digna de un análisis que refleje las claves de un triunfador. empezamos por considerar que los principales responsables de este nuevo triunfo del candidato republicano, fueron los demócratas: Joe Biden, presidente actual de Estados Unidos y el ex presidente Barack Obama; luego las desastrosas políticas de inmigración, económica y de exterior.

Tras su salida de la casa blanca (The White House) el enero 2021 y las turbulencias que caracterizaron aquella irregular transición, el presidente Biden empezó una cacería de bruja contra el ahora presidente electo, negándose incluso a entregarle el informe de seguridad que cada día el servicio secreto prepara para los ex presidentes. De igual manera se instruyó al Departamento de Justicia a perseguirlo judicialmente, logrando que fiscales y jueces de orientación demócrata, no solo lo encauzaron, sino lo condenarán por cuestiones de orden minúsculo.

El mundo fue testigo durante todo el año 2022 y 2023 de sendas visitas del entonces ex presidente Trump a varios Cortes estatales y federales, haciendo que la Corte Suprema se pronunciara esta 2024 sobre su inmunidad respecto a los lamentables hechos pasados en el Capitolio en 2021. Cada vez que Trump salía de una audiencia judicial, regresaba fortalecido electoralmente con al menos 300,000 votos.

La precampaña republicana pasó sin pena y sin gloria ante la ausencia del magnate neoyorquino y ex inquilino de la Casa Blanca, haciendo de cada visita a los tribunales un reality show, que ante la torpeza de las principales figuras democráticas de la nación, le transmitían al electorado una percepción de ser víctima de persecución política.

Migración

El segundo factor más importante que benefició el regreso de Trump, fue la actual política migratoria del presidente Biden y su descuido con la frontera sur. Solo para el año 2022, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos registró cerca de dos millones, treinta y ocho mil encuentros con inmigrantes ilegales provenientes de múltiples países, siendo los más visibles, ciudadanos haitianos, venezolanos y guatemaltecos, así como de países de otras latitudes como Turquía, India y Ucrania. Ese incremento desproporcionado de las cuotas regulares, activó el sentido de patriotismo en la compleja población estadounidense.

Bueno destacar que en Estados Unidos existen varios núcleos poblacionales considerados como mayoría y minoría. La población blanca anglosajona o blancos no hispanos constituye la única mayoría con el 58,88% de la población, seguidos por la primera minoría étnica de latinos que representan el 19.1%, los negros afroamericanos el12.9%, asiáticos 6.08%, indígenas americanos y nativos de Alaska 0.73% y Hawaianos nativos y otros islas del pacífico un 0.26%, según un estudio publicado en marzo de este año por Rosa Fernández.

Por primera vez en el conjunto de la población, reinó la gran preocupación de la política abierta de inmigración del presidente Biden y eso que la pasada candidata demócrata y actual vicepresidenta del país Kamala Harris, fue comisionada desde el inicio del gobierno para frenar las ya anunciadas caravanas de inmigrantes que amenazaban con desbordar la frontera mexicana.

Gasto militar

Otro tema importantísimo que ha generado debate en la población y más de cerca, en la sociedad política en Washington y los estados de la unión, es la política exterior básicamente en lo relativo al enorme gasto militar y económico aprobado como ayuda a Ucrania, actualmente invadida por la Federación Rusa y el presidente Vladimir Putin, así como el mal manejo de la guerra en el Medio Oriente entre Israel y las milicias islámicas de Hamas y Hezbolá en Gaza y Líbano. El discurso y las promesas de Trump de que con su liderazgo mundial, acabaría en días con ambas guerras gustaron mucho y fue consumido por los votantes.

Finalmente los discursos de campaña lanzados por los ex presidentes Bill Clinton y Barack Obama, ayudaron sin dudas a Trump a regresar al poder. Obama fue muy agresivo y crítico con su homólogo y hoy presidente electo. Desde su primera campaña en 2016 ya lo catalogaba como una amenaza para el mundo y un ignorante político por su falta de experiencia en asuntos de estado, sin embargo, aquellos cuestionamientos del entonces presidente de Estados Unidos, no fueron suficiente para detener a un candidato republicano que a pesar de obtener más de dos millones menos de la candidata demócrata de entonces Hilary Clinton, logró la mayoría del voto electoral, pero ahora contra Kamala Harris, Biden, Obama y Clinton, obtuvo ambas mayorías, ganó el voto popular y también el electoral, convirtiéndose en el presidente más legítimo de todo la historia del país.

Por eso tiene poder para hacer lo que quiera y cuando quiera en política interior y exterior.

