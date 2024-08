Clausuran Juegos Olímpicos 2024

PARIS.- “Merci, Paris 2024”. Los Juegos Olímpicos llegaron a su fin tras 19 días de competencia y momentos inolvidables. La ceremonia de clausura se celebró en un Stade de France pletórico y estuvo llena de música, luces, baile y show.

La combinación de alegría y nostalgia invadieron el barrio de Saint-Denis. París dijo: “Au revoir” y selló con broche de oro los terceros Juegos Olímpicos que albergó la capital francesa. Ante más de 71 mil 200 espectadores, los juegos pusieron punto final a esta historia.

Léon Marchand, figura de estos Juegos, fue el encargado de tomar la llama olímpica que será resguardada hasta Los Angeles 2028 cuando vuelva a iluminar. Esto, marcó el inicio de la ceremonia.

El tradicional desfile de banderas comenzó y las 205 delegaciones salieron a escena en el Estadio de Francia, con grandes sonrisas y presumiendo sus metales. La nadadora Nuria Diosdado y el medallista de plata Marco Verde fueron los encargados de portar y ondear el verde, blanco y rojo.

Durante la premiación del maratón femenil, el rostro de Sifan Hassan marcó una gran postal. Con una enorme sonrisa, recibió su medalla y subió al podio por tercera vez en Paris 2024.

Con bailarines cayendo del techo y 207 actores en escena, la ceremonia tuvo un gran espectáculo lleno de baile y acrobacias. No obstante, el show más curioso se dio en una esquina del estadio, donde los deportistas hicieron un círculo y comenzaron a bailar.

Melodías que fueron pequeños “himnos” durante los días de competencia amenizaron la ceremonia. “Freed from Desire” y “We are the Champions” retumbaron en el lugar.

La ópera, un pianista volando por los aires y Phoenix formaron parte del espectáculo musical. Previo al show del grupo francés, se dio un curioso momento, los atletas corrieron y subieron al escenario. Sin embargo, el sonido local les pidió que bajaran y uno a uno, los regresaron a su lugar.

La ceremonia de clausura fue espectacular y no podía ser de otra manera, luego de “unos Juegos Olímpicos Seine-sacionales” como hizo referencia Thomas Bach, presidente del COI, durante su discurso de despedida.

La estafeta fue pasada a Los Angeles con la presentación de varios sus símbolos. Simone Biles, Tom Cruise, Billie Eilish, los Red Hot Chili Peppers y Snoop Dogg aparecieron en escena para dar una ‘probadita’ de lo que veremos en los Juegos Olímpicos a celebrarse en Estados Unidos.

Este domingo, la ‘Ciudad de la Luz’ apagó su llama olímpica. Y ahora es turno de Los Angeles 2028 y de esperar cuatro años para decir… Luces, cámara y Juegos Olímpicos.

¿En qué lugar del medallero de Paris 2024 se ubicó México

Las cinco medallas en los Juegos Olímpicos 2024 de la delegación mexicana la ubicaron en el lugar 65 del medallero de Paris 2024.

Un total de 84 países obtuvieron al menos una medalla en los Juegos Olímpicos y México se ubicó debajo de la mitad del medallero.

Países como Guatemala, Chile, Argentina, Ecuador terminaron en mejores posiciones que México debido a que ganaron al menos una medalla de oro, primer criterio para la posición de los países.

¿Cuándo y dónde serán los próximos Juegos Olímpicos?

La llama olímpica se encenderá nuevamente en Los Angeles 2028, que se disputarán del 14 al 30 de julio de ese año.

¿Qué países no ganaron medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024?

En los Juegos Olímpicos de París 2014, 113 países participantes se quedaron sin ganar medalla, durante la justa que duró 19 días.

Más de la mitad de las delegaciones que participaron en París 2024 se quedaron sin medalla, resaltando el continente africano con el mayor número de países sin subir al podio. De América hay sorpresas como Uruguay que no consiguió ningún metal, o Mónaco, en Europa, que también se fue en blanco. A continuación el listado:

1. Afganistán

2. Andorra

3. Angola

4. Antigua y Barbuda

5. Arabia Saudí

6. Aruba

7. Bangladesh

8. Islas Vírgenes Británicas

9. Bahamas

10. Barbados

11. Belice

12. Benín

13. Bermudas

14. Birmania

15. Bolivia

16. Bosnia y Herzegovina

17. Brunéi

18. Burkina Faso

19. Burundi

20. Bután

21. Camboya

22. Camerún

23. Chad

24. Congo

25. Comoras

26. Costa Rica

27. El Salvador

28. Emiratos Árabes Unidos

29. Eritrea

30. Estonia

31. Esuatini

32. Finlandia

33. Estados Federados de Micronesia

34. Gabón

35. Gambia

36. Ghana

37. Guam

38. Guinea-Bisáu

39. Guinea Ecuatorial

40. Guyana

41. Haití

42. Honduras

43. Irak

44. Islandia

45. Islas Caimán

46. Islas Cook

47. Islas Marshall

48. Islas Salomón

49. Islas Vírgenes de los Estados Unidos

50. Kiribati

51. Kuwait

52. Laos

53. Lesoto

54. Letonia

55. Líbano

56. Liberia

57. Libia

58. Liechtenstein

59. Luxemburgo

60. Macedonia del Norte

61. Madagascar

62. Maldivas

63. Mali

64. Malta

65. Mauricio

66. Mauritania

67. Mónaco

68. Montenegro

69. Mozambique

70. Namibia

71. Nauru

72. Nepal

73. Nicaragua

74. Níger

75. Nigeria

76. Pakistán

77. Palau

78. Palestina

79. Papúa Nueva Guinea

80. Paraguay

81. República Centroafricana

82. República de Malawi

83. República Democrática del Congo

84. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

85. República Democrática de Timor-Leste

86. Ruanda

87. Omán

88. Samoa

89. Samoa Americana

90. San Cristóbal y Nieves

91. San Marino

92. San Vicente y las Granadinas

93. Seychelles

94. Senegal

95. Sierra Leona

96. Siria

97. Somalia

98. Sri Lanka

99. Sudán

100. Sudán del Sur

101. Surinam

102. Tanzania

103. Tonga

104. Togo

105. Trinidad y Tobago

106. Turkmenistán

107. Tuvalu

108. Uruguay

109. Vanuatu

110. Venezuela

111. Vietnam

112. Yemen

113. Yibuti