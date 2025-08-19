Circulará en SD el “Diccionario de Gentilicios Dominicanos”

Rafael Peralta Romero

SANTO DOMINGO. – La presentación del Diccionario de Gentilicios Dominicanos, obra del escritor y académico Rafael Peralta Romero, tendrá lugar este martes 19 de agosto a las siete de la noche en la Biblioteca Nacional.

La exposición del volumen, en la sala Aída Cartagena Portalatín, estará a cargo del lingüista Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua.

El Diccionario de Gentilicios Dominicanos incluye los 235 distritos municipales, los 158 municipios, algunas provincias y barrios de las principales urbes, además de lugares rurales.

APUNTES SOBRE EL AUTOR

Peralta Romero es autor de diez libros de cuentos y seis novelas, además de tres poemarios.

El Diccionario de Gentilicios Dominicanos es su segundo libro de investigación, ya que es coautor, junto a su hermano Antoliano Peralta Romero, de un volumen sobre la historia de reformas a la Constitución.

El autor explicó que el nuevo título recoge mucho, quizás no lo suficiente, de la quintaesencia cultural y espiritual del pueblo, “porque el gentilicio se origina en la gente”.

Adelantó que “pretende incluir los gentilicios de todos los lugares de República Dominicana donde se haya desarrollado una comunidad y agrega características comunes de esos grupos humanos¨

Mencionó, entre ellos, costumbres, economía, cultos religiosos, modo de producción y diversiones.

