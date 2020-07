Cinco dominicanos considerados “indispensables” en equipos de las GL

NUEVA YORK.- Esta temporada de las Grandes Ligas será una de las más inusuales en su historia debido a la pandemia del COVID-19. Con calendario recortado a 60 partidos los jugadores más destacados tendrán un papel fundamental para llevar a sus equipos a la segunda fase de la MLB.

Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte y Sixto Sánchez fueron considerados por el portal de la MLB en español “Las Mayores.com” como los jugadores más “indispensables” de sus equipos para esta campaña.

Según este artículo cada uno de estos jugadores tienen el potencial de alterar radicalmente el rendimiento de sus conjuntos.

Juan Soto

El quisqueyano ayudó a los capitalinos a navegar y triunfar tras la partida de Bryce Harper. La importancia del jardinero aumenta ahora que Anthony Rendón ya no está en el equipo. Sin embargo, vale agregar que el destino de Washington también dependerá en gran parte de su rotación.

Fernando Tatis Jr.

El dominicano es uno de los jugadores más electrizantes del béisbol. Eso no significa que el infielder no tiene bastante por aprender en cuanto a su mentalidad en el plato y pulir su defensa se refiere. Pero el quisqueyano no perdió tiempo para cumplir con las expectativas de su pedigrí — aunque haya sido en una pequeña muestra de 84 partidos.

Vladimir Guerrero Jr.

Está claro que Toronto cuenta con otros jóvenes — Bo Bichette, Cavan Biggio y el cubano Lourdes Gurriel Jr. — tuvieron un mejor desempeño que el quisqueyano. Pero para que vuelvan a ser un club competitivo (y es posible que sea este año corto si todo les sale bien), Vladimir Guerrero Jr., deberá marcar el ritmo.

Ketel Marte

Ya no es el único Marte en Arizona tras la llegada del también dominicano Starling. Pero el ascenso de Ketel a un nivel digno de votos para el JMV el año pasado es el mayor motivo por el que esta escuadra tuvo un buen final, incluso después de los cambios de Paul Goldschmidt y Zack Greinke.

Sixto Sánchez

El dominicano, calificado por MLB Pipeline como el prospecto número 22 en todo el béisbol, es uno de los rostros del futuro de los Peces. Ahora el debut del derecho en el equipo grande sería el primer paso a una reconstrucción enfocada en el pitcheo.

