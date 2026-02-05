China se opone a «injerencia» externa en los asuntos de Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y su homólogo chino, Wang Yi

PEKIN.- El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, transmitió este jueves el firme apoyo de Pekín a La Habana en la salvaguardia de la soberanía y seguridad nacional de Cuba, y aseguró que su país se opone a la «injerencia injustificada de fuerzas externas» en los asuntos de la nación caribeña.

El Gobierno chino también rechaza «cualquier privación del derecho del pueblo cubano a la supervivencia y el desarrollo» y mantiene su compromiso de prestar apoyo y asistencia a Cuba en la medida de sus posibilidades, así como de consolidar las relaciones de amistad, declaró Wang durante su reunión en Pekín con el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

El ministro de Exteriores chino destacó que, ante el cambiante panorama internacional, ambos países se han mantenido unidos en las buenas y en las malas, conservando la confianza mutua. Además, el año pasado conmemoraron el 65.º aniversario de las relaciones diplomáticas, trazando claramente «el camino hacia la construcción de una comunidad China-Cuba con un futuro compartido».

NUEVAS AMENAZAS DE TRUMP

Donald Trump firmó el 29 de enero una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad de EE.UU. y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Desde La Habana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó: «Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

Posteriormente, Trump reconoció que su Administración mantiene contactos con la nación caribeña. El mandatario señaló recientemente a la prensa que están «hablando con la gente de Cuba, los más altos cargos de Cuba», y se dijo convencido de que «vamos a llegar a un acuerdo con Cuba», aunque calificó al país caribeño como «una nación en decadencia» que «ya no cuenta con Venezuela para sostenerla».