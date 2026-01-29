China reclama a EEUU que deje de exagerar «amenaza militar»



PEKIN 29 Ene.- El Ministerio de Defensa de China ha asegurado este jueves que Estados Unidos debe dejar de «exagerar la llamada amenaza militar» china y de «incitar la confrontación de bloques», tras insistir en que el gigante asiático no podrá ser contenido por medios militares.

«Esperamos que la parte estadounidense pueda tener una percepción objetiva y racional de China, mantener la línea de no conflicto y no confrontación», ha indicado el portavoz del Ministerio de Defensa chino, el coronel Jiang Bin, quien ha insistido en que Washington «deje de exagerar la llamada amenaza militar china» y «deje de incitar a la confrontación entre bloques».

Pekín ha acusado a Estados Unidos de «decir una cosa y hacer otra» en cuestiones que afectan a los intereses fundamentales de China, por lo que le ha pedido «esfuerzos concretos» para promover una relación «estable» y «segura».

De esta forma, ha respondido el portavoz de Defensa chino a la estrategia estadounidense que señala como prioridad evitar que China domine la región del Indopacífico y se le niegue la defensa a lo largo de la primera cadena de islas, en referencia al perímetro de islas, incluyendo Taiwán, que rodea China.

«Los hechos han demostrado que cualquier intento de contener o bloquear a China está condenado al fracaso», ha afirmado Jiang en declaraciones recogidas por el propio Ministerio.

