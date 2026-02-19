CHILE: Liberan dominicano secuestrado en Independencia

CHILE.- Fiscalía ECOH confirmó la liberación de un hombre que fue víctima de un secuestro durante la noche del martes en la comuna de Independencia.

Por el momento, se confirmó que el secuestrado fue hallado este miércoles y en buen estado de salud. Eso sí, se desconoce si hubo pago por el rescate.

Según información de Radio Bío Bío, fue la propia víctima la que llegó hasta una unidad policial, luego de ser liberado desde un edificio de Estación Central donde estuvo raptado.

El sujeto —un comerciante de nacionalidad dominicana— había sido raptado por desconocidos frente a su pareja, en un hecho que movilizó a unidades especializadas de la BIPE Antisecuestros de la PDI.

El operativo de búsqueda se activó luego de que los delincuentes abordaran al afectado en calle Pablo Urzúa, minutos antes de la medianoche. A pesar de un intento de huida hacia calle Huara, el hombre fue reducido y subido a la fuerza a un vehículo de color rojo.

Minutos después, la pareja del hombre recibió una fotografía donde se observaba al hombre siendo sometido a vejámenes. Junto a la imagen, los captores exigían el pago de $30 millones a cambio de su libertad.

El alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, confirmó la liberación del hombre. “Hace pocos minutos se confirmó que la persona fue liberada y se entregó en una comisaría él mismo”, señaló.

“Lo que tiene que ver con lo que hubo detrás, qué pasó, dónde estaba, cómo fue el trato de las personas con él, es materia aún confidencial de investigación por parte de la policía”, añadió.