CHILE: Habrá segunda vuelta entre Jeannette Lara y JA Kast

Jeannette Jara (51 años) y José Antonio Kast (59 años)

Santiago de Chile, 17 de noviembre (EFE).- La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, con el 52,4 % de los sufragios escrutados.

De acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral, la exministra comunista de Gabriel Boric obtiene un 26,6 % de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logra un 24,3 %.

El resultado es bastante más ajustado de lo que pronosticaban los sondeos antes de la veda electoral, que le daban a Jara una victoria por encima del 30 %.

La gran sorpresa de la noche es el populista de derechas Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, va en tercer lugar, con el 18,4 % y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país.

«Nos costó mucho recuperar la democracia para que hoy se ponga en riesgo»

Jara dijo que Chile es un país «con mucho futuro y esperanza» y pidió cuidar la democracia para no ponerla «en riesgo» de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

«No olvidemos lo bueno que somos como país, no dejemos creer que no lo somo. Somos un país inmenso, grande, hermoso, solidario y con mucho futuro y esperanza», aseguró Jara.

Sin mencionar explícitamente a su contrincante, la militante comunista ha dicho que «la democracia hay que cuidarla y valorarla».

Kast recibe apoyos de Kaiser y Matthei y dice que «hay que reconstruir la patria»

Kast dijo este domingo que «hoy la oposición derrotó a un gobierno fracasado» y que «no supo dirigir los destinos del país“, tras quedar segundo en las elecciones presidenciales de Chile y pasar a la segunda vuelta contra la izquierdista Jeannette Jara.

«Millones de chilenos han decidido abrazar un proyecto que plantea la oposición a este gobierno fracasado, a este mal gobierno, que le hizo daño a nuestra patria», expresó el candidato de extrema derecha en su discurso oficial como candidato a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Kast ya tiene asegurado el apoyo de los candidatos de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, y de la extrema derecha más radical, Johannes Kaiser, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Minutos después hizo lo mismo el excandidato Kaiser, quien señaló que su formación lo apoyará “porque estamos respaldando a Chile”.

Parisi insta a Kast y a Jara a ganarse sus votos en segunda vuelta

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, instó a la izquierdista Jannette Jara y al ultraderechista José Antonio Kast a cambiar sus promesas, políticas y sus formas y asumir sus medidas populistas si quieren sumar en segunda vuelta sus votos, que con el 19,6 % le colocaron este domingo en tercera posición en las elecciones presidenciales de Chile.En declaraciones tras conocerse los resultados, que confirmaron la tercera plaza lograda en las elecciones de 2021, pero con un importante incremento de apoyos, insistió en que sus votantes «no son un bolso que se pasa de uno a otro» y resaltó que deben asumir algunas de sus políticas, como el fin del IVA a los medicamentos y otros productos, y la bajada de sueldos de los políticos, si quieren que apoye a alguno de ellos en la segunda vuelta.