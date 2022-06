CHILE: Apresan dominicano robaba celulares en bicicleta

CHILE.- La Policía apresó a un dominicano de 26 años conocido como el “bicichorro” y acusado derobar celulares a transeúntes distraídos en la comuna de Santiago.

Luego de reiteradas denuncias por robo por sorpresa, específicamente, en el sector de la Alameda con Avenida Portugal, Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Zona Metropolitana realizó un operativo para dar con el individuo.

Finalmente, fue detenido en la intersección de calle Quito con Diagonal Paraguay con dos celulares en su poder, de los cuales uno tenía el chip y el otro pertenecía a una víctima recientemente ultrajada.

En una nota de Canal 13, una víctima del “bicichorro” relató su experiencia. “Estaba mirando mi teléfono, veo al extranjero en bicicleta, no le di importancia, fue sorpresivo, no esperé que me tomara por sorpresa”, contó.