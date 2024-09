Chávez, Maduro y yo

El autor es político. Reside en Nueva York

POR RAFAEL CESPEDES CASTILLO

Varios amigos me han sugerido escribir sobre mi relación con Hugo Rafael Chávez Frías, con Venezuela y con Nicolás Maduro. Eso estaré haciendo en las próximas semanas.

Mis artículos versarán sobre ese particular, asumiendo como real que a las personas les interesa saber más sobre los dos personajes que refiero en el título.

Los he dividido en tres etapas, y cada etapa es posible que requiera más de un artículo para su exposición y narración, de modo que puedan ser entendidas y comprendidas, además de que contengan lo suficiente para que los lectores no solo se hagan un juicio, sino que además puedan formularse sus propias ideas y conclusiones sobre las realidades de estas etapas, ya que, salvo elementos de orden muy personales, narraré todo lo que sea necesario saber para poder llegar a conocer cómo fueron y son los personajes en cuestión.

Las etapas serán las siguientes:

Cómo llegamos a conocernos, a relacionarnos y cómo fue el desarrollo de la campaña pro-presidencia de Venezuela. Qué pasó del 06/12/98 al 02/02/99 cuando dijo: ‘’Juro ante esta moribunda constitución…’’ Cómo fueron esos primeros años de gobierno, la famosa constituyente y mi decisión de retirarme del entorno chavista, por qué y cómo lo hice Del Chavismo al Madurismo, cómo surgió eso; de qué modo y porqué se desarrolló esa etapa que aun hoy sufre el pueblo de Venezuela. Cómo lo veo y hacia dónde caminan. Al final, dedicaré un artículo extra para analizar la composición de la llamada oposición en Venezuela, a la cual conozco ampliamente.

Debo aclarar que la narrativa en estos artículos persigue una clarificación de la historia en este caso, de parte de uno de los más importantes protagonistas de ella que fui yo. No me excusaré ni excusaré a nadie de los posibles errores y hasta de lo que algunos creen culpabilidad. Diré toda la verdad y solo la verdad, porque más que nada solo persigo aportar para que la historia no sea distorsionada y desde el punto de visto de la verdad no sea intencionadamente mal usada.

Trataré de recordar para su narración de los episodios más importantes que hayan incidido en la ruta hacia donde Chávez se dirigía versus la que otros creíamos y queríamos, en la mayoría de los casos, sin tener algunos de nosotros consciencia de qué ocurría en la oscuridad de las mentes de los actores que construían el escenario de su y para su obra; el escenario que necesitaban para montar, no lo que se decía, y prometía como único y real camino, sino el que al final lograron construir, el que hoy vemos.

Las capas sociales de Venezuela, claramente identificadas, no se movían en la misma velocidad y menos en la misma dirección en la que se movía el gobierno encabezado por Hugo Chávez, “auxiliado’’ por el mentor y principal asesor del gobierno. Me refiero al presidente de Cuba, Fidel Castro, el asesor en la sombra, con poder y fuerza para no solo romper, sino establecer lo que debió llamarse más adelante: “socialismo del siglo 21’’.

Eufemismo, semántica, creación, u otra cosa, pero cierto y que solo era de conocimiento muy interno, por tan pocas personas que yo jamás me enteré, como tampoco muchos más. La semana próxima comenzamos con la serie.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.