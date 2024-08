Cervecería RD: la primera del Caribe 100% con energía solar

SANTO DOMINGO. – Cervecería Nacional Dominicana anunció que sus productos ahora son elaborados con electricidad 100% proveniente de energía solar.

Este hito marca un nuevo estándar en la industria cervecera del Caribe y subraya el compromiso de la empresa de forjar un futuro más limpio y sostenible.

Gracias a la energía proveniente del parque solar Matrisol, ubicado en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, Cervecería ha logrado reducir 60,000 toneladas de emisiones de CO₂ al año.

«…Este es un logro que celebra nuestro compromiso con la sostenibilidad y el amor por el país…”, afirmó Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

LOGROS EN TIEMPO RÉCORD

Solo entre el 1 de julio y el 1 de agosto de 2024, la cantidad de energía consumida equivale a unos 4,500 KW. Esto significó que dentro del país se produjo un ahorro en emisiones de CO₂ equivalente a 42.5 árboles sembrados por 10 años.

“El primer mes representó un ahorro en emisiones comparable a 169,786 smartphones cargados, 10,586 kilómetros recorridos con un carro de gasolina o la energía que hubieran producido 2,834 libras de carbón quemadas hipotéticamente», agregó Suárez.

Trascendió que la energía del parque solar alimentará la producción y envasado de productos como la icónica cerveza Presidente, The One, Brahma, Bohemia y Modelo; y bebidas no alcohólicas como Malta Morena, Lowenbrau, refrescos, aguas , entre otras.

GENERACIÓN DE EMPLEOS

Esta transición energética también ha generado 600 empleos directos y 2,000 indirectos durante la construcción del parque, y se prevén otras 190 plazas durante su operación.

Este hito ha sido posible gracias a la colaboración con entidades como Akuo Energy, Altio, Banco Popular Dominicano y el Ministerio de Energía y Minas.

La sinergia entre el sector público y privado ha sido clave para alcanzar este objetivo.

