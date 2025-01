Centros de salud, lugar «seguro» para haitianos en Dominicana

Mujeres embarazadas esperando para ser atendidas en uno de los hospitales dominicanos

SANTO DOMINGO (Por Moncho Torres (EFE).- Las autoridades migratorias de República Dominicana han aumentado las redadas tras el anuncio del gobierno de que expulsará semanalmente a 10.000 indocumentados, dejando los centros de salud como un lugar seguro para haitianos en el país, donde pueden recibir tratamiento médico sin temor a ser deportados.

Yolanda, de 22 años, viste un jersey navideño rojo, con renos, copos y muñecos de nieve. Embarazada de ocho meses, está en un hospital dominicano cerca de la frontera con Haití para un chequeo médico. Es haitiana.

«Se escucha bien», dice la doctora, animándola, mientras realiza la ecografía. La joven sonríe por primera vez desde que entró en la consulta.

Es su segundo embarazo, el primero lo tuvo con 18 años. Entonces acudió al mismo hospital. «Yo nací aquí, pero yo soy haitiana», dice.

En la sala de espera, la mayoría de las pacientes son también, aparentemente, del país vecino.

La doctora dominicana que la atendió, no identificada por precaución, explica que «el problema extranjero es un problema a nivel nacional» porque los hospitales públicos de todo el país, que aceptan pacientes sin seguro, «están abarrotados de extranjeros».

«Pero en la frontera es peor, al estar tan cerca, el 90 % de las pacientes que vemos aquí son extranjeras (…) Son pacientes que ya vienen sin chequeos, con muy mala alimentación, sin suplemento vitamínico, entonces las patologías que presentan son graves», lamenta.

A veces llegan graves, «pero a tiempo», celebra, lo que ha permitido que hayan disminuido drásticamente las muertes maternas, con transfusiones de sangre o traslados a UCI en hospitales con más recursos.

«Realmente lo de la migración es un problema político y los médicos estamos llamados a atender a los pacientes independientemente de raza, religión, situación migratoria, para eso estamos», recuerda.

DEPORTACIONES DIARIAS

En el punto fronterizo de Dajabón todo se ve diferente. Es viernes, día de mercado, y con la apertura de las compuertas de acceso a República Dominicana a las 8 de la mañana cientos de haitianos acuden apresurados con cestos, carretillas y calderos para adquirir productos que escasean en su país.

El mercado binacional está cercado por las fuerzas de seguridad dominicanas, que solo permiten sobrepasar los controles a quienes tienen un permiso de trabajo. El resto se dirige sobre todo al área de comestibles, donde se venden plátanos, huevos, verduras, arroz, que cargan y llevan al otro lado de la frontera antes de que las autoridades cierren las compuertas, puntuales, a las 5 de la tarde (22:00 GMT).

Todos tienen prisa, también las autoridades migratorias, que a falta de cuatro minutos para las 5 llegan con una camioneta repleta de haitianos, abren la puerta enrejada del vehículo y comienzan a salir los deportados, «60 hombres», dice una funcionaría, en su mayoría jóvenes.

A finales de noviembre, el presidente dominicano, Luis Abinader, afirmaba que la situación «sin precedentes» de inseguridad en Haití les hacía continuar con su plan de deportación masiva iniciado en octubre.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Migración, desde el 1 de octubre hasta el 9 de diciembre, República Dominicana ha deportado a 76.000 personas, en su inmensa mayoría haitianas. Organizaciones defensoras de derechos humanos critican que esas expulsiones se hacen a un país sumido en la pobreza y la violencia de las bandas armadas.

CENTROS DE SALUD

Uno de los lugares que suelen elegir los servicios migratorios para capturar haitianos es la entrada de los centros de salud.

Elena, de 26 años, relata que, cuando eso ocurre, espera a que se vayan. A veces, si vigilan el lugar por la mañana, tiene que esperar hasta la tarde para acudir a consulta. «Cuando se fue, ya vine al hospital», dice en un español renqueante esta haitiana casada con un dominicano.

Está en un hospital de una localidad fronteriza para su primer chequeo por embarazo. Espera a su quinto hijo.

«Haití pasa mucha calamidad, y por eso todos los haitianos vienen pa’ca (para acá)», recuerda.

REFUGIOS FRENTE A DEPORTACIONES

Ante las denuncias de que algunas haitianas dan a luz en sus casas por miedo a las deportaciones, personal médico de varios hospitales consultado por EFE insiste en que nunca rechazan el ingreso de un paciente.

«No hay ningún tipo de xenofobia hacia ningún tipo de raza, color, lengua. A todo el mundo se atiende por igual, aquí usted viene y no tenemos sala en específico, sino una sala común», afirma rotunda la directora de un hospital fronterizo, que mantiene el anonimato.

Explica que los libros de registro del centro muestran la «alta incidencia de nacionales haitianos» y remarca que nunca se rechaza a un paciente por falta de espacio. Lamenta que muchas veces las embarazadas haitianas son «cajas de sorpresa», al llegar al parto sin chequeos previos.

Una enfermera de otro centro, con 29 años de experiencia, insiste en que ellos tienen «servicio para todo el mundo», y gratis.

«Además de uno tener su empleo, usted sabe que la parte humanitaria a uno le toca. Haití es un pueblo muy pobre, yo no le voy a negar una cita (…) a una madre, si (…) el niño tiene fiebre», afirma.

«Yo no dejo que una morena, si está embarazada, se me vaya sin una vitamina. Y también tengo unos jefes que me dicen: ‘Bueno, a veces dicen que no le des a alguien, que no lo suplan porque hay poco, pero ustedes saben que tienen que darle. Mis hijas, una cosa dicen los grandes y otra cosa hacemos nosotros'», sentencia.