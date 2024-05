Centrales respaldan las pensiones otorgadas por presidente Abinader

Rafael Abreu (CNUS) , Gabriel del Rio (CASC) y Jacobo Ramos (CNTD)

SANTO DOMINGO. -Las centrales sindicales y sus federaciones portuarias, de la construcción, enfermeras, y administrativos de los hospitales, respaldan el otorgamiento de pensiones que hace el presidente Luis Abinader, afirmando que se trata de un acto de justicia de su parte, al cumplir con una acción de protección social.

La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), indicaron que sin esas pensiones millares de hombres y mujeres que alcanzaron la vejez en sus trabajos, con bajos salarios, se hubieran marchado a sus casas sin un chele, a malpasar en esa difícil etapa de la vida.

Citaron como ejemplo el caso del cerrado Instituto Dominicano de Seguros Sociales, cuyo personal en una gran mayoría ha sido pensionado, así como otras entidades oficiales con las que el gobierno ha sido solidario.

“Con su decisión, el mandatario llena el vacío que esas instituciones no pudieron cumplir en el tiempo, así como de otras que no han podido por falta de recursos, frente a la dura realidad de que la gente no vive de promesas si no de hechos concretos”, indicaron en una nota conjunta.

Las declaraciones de las centrales sindicales cuentan con el respaldo de sus federaciones Nacional de Trabajadores Portuarios, de la Construcción y Afines, la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana, Nacional de Mujeres Trabajadoras, Nacional de Zonas Francas, Nacional de Taxistas Turísticos, Nacional de Turismo.

of-am